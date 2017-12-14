Шеф Пентагона призвал Трампа повременить с ударом по Сирии

Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис призвал президента страны Дональда Трампа не принимать поспешное решение об ударе по Сирии под предлогом якобы имевшего место применения химоружия, пишет The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

По информации NYT, на закрытом совещании в Белом доме в четверг, 12 апреля, Мэттис выразил опасения тем, что удар США и их союзников по Сирии может обернуться широким конфликтом с Россией и Ираном.

Источники издания сообщили, что во время совещания Мэттис убеждал Трампа дождаться «более веских доказательств» вины сирийского президента Башара Асада в «химатаке» в городе Дума.

«Мы пытаемся остановить убийства невинных людей», – приводит издание слова главы Пентагона. «Но на уровне стратегии речь идет о том, как можно удержать ситуацию от эскалации и потери контроля над ней – если вы понимаете, что я имею в виду», – сказал Мэттис.

Спустя несколько часов после совещания представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что на встрече Трампа с советниками не принято решение об ударе по Сирии.

Накануне Мэттис заявил, что для принятия решения об ударе по Сирии достаточно угрозы возможного применения химического оружия против американских военных в САР. При этом ранее США обосновывали возможный удар «защитой граждан Сирии».

Глава Пентагона также заявлял, что Вашингтон ждет доказательств применения химоружия в сирийской Думе от экспертов ОЗХО, хотя и без этого уверен в том, что такая атака имела место.