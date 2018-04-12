Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии

Угрозы возможного применения химического оружия против американских военных в Сирии достаточно для принятия решения об ударе, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Отметим, что ранее США обосновывали возможный удар «защитой граждан Сирии».

«Опять же, речь о защите наших сил. Я не думаю, что нам надо ждать, когда против нас применят химоружие», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в четверг Мэттис заявил, что Вашингтон ждет доказательств применения химоружия в сирийской Думе от экспертов ОЗХО, выразив при этом уверенность в том, что такая атака имела место.

В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии: это может произойти «очень скоро или вообще не скоро». «Где наше «Спасибо, Америка»?» – задался вопросом американский президент, подчеркнув, что США проделали хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от исламистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что «не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ*».