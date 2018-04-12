США без заключения ОЗХО уверены в «химатаке» в Сирии

Вашингтон ждет доказательств применения химоружия в сирийской Думе от экспертов ОЗХО, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, выразив уверенность в том, что это было.

«Я уверен, что химическая атака имела место. И мы ждем реальных подтверждений. ОЗХО пытается направить своих инспекторов туда, возможно, в течение недели», – приводит его слова РИА «Новости».

Мэттис сказал, что от команды ОЗХО, «если им удастся туда попасть, если режим их туда допустит», не получится узнать, кто применил химическое оружие. «Они могут только сказать, нашли ли они доказательства или нет», – отметил шеф Пентагона.

По словам главы американского военного ведомства, с каждым днем доказать применение химического вещества становится все сложнее. «Это нестойкий газ», – сказал Мэттис на слушаниях в профильном комитете Конгресса.

Отметим, что Сирия уже выдала визы экспертам Организации по запрещению химического оружия, направленных в САР для расследования якобы случившейся химической атаки в Думе.

В понедельник российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.