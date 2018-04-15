США заявили о желании использовать «дипломатические возможности» в Сирии

Вашингтон по-прежнему не отказывается от попыток урегулировать ситуацию в Сирии дипломатическим путем, несмотря на ракетные обстрелы, заявила глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт.

Она заявила, что Дамаск «чинит расправы» над мирными жителями Сирии, а Россия якобы ответственна за это. «Поэтому мы пробуем все имеющиеся дипломатические возможности. Таких дипломатических возможностей остается еще немало», – передает ее слова ТАСС.

Науэрт добавила, что поиски путей мирного урегулирования в Сирии не ограничиваются Совбезом ООН, Вашингтон может задействовать в том числе возможности Евросоюза.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО. Атака была отбита советскими ракетами 70-х годов производства, как заявлял президент САР Башар Асад.