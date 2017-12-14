За сделанное Хейли признание Россия должна сказать США спасибо

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6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
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Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике

Из-за ценовых сговоров при госзакупках Россия теряет минимум 2% ВВПФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин раскритиковал монополизм госкомпаний, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, а также региональные власти, душащие конкуренцию с помощью прикормленных ГУПов и МУПов. Это все признаки картелизации, на которой российская экономика теряет триллионы рублей вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...

По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
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      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
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      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
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        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
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          За сделанное Хейли признание Россия должна сказать США спасибо

          «Россия никогда не будет нашим другом» – подчеркнула Никки Хейли   6 апреля 2018, 19:40
          Фото: James Branaman/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

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          Согласно заявлению поспреда США при ООН Никки Хейли, обращенному к новому поколению американцев, США и Россия никогда не станут друзьями. Это тот редкий случай, когда американский дипломат говорит о России чистую правду. Дело в том, что у Соединенных Штатов в принципе нет друзей – и быть не может. Как же должна вести себя в такой ситуации Россия?

          Корявые стихи украинской поэтессы Анастасии Дмитрук «Никогда мы не будем братьями» стали в 2014 году одним из ярких символов размежевания России и Украины. И в то же время – явным подтверждением инфантильности «майданного» протеста, стоявшего «за свободу и кружевные трусики».

          В последнее время американские СМИ и политики регулярно повторяют формулировки, которые в России привыкли слышать от украинских «небратьев». Так что очередное русофобское заявление постпреда США при ООН Никки Хейли не несет в себе принципиальной новизны. Но в то же время оно крайне важно с точки зрения стратегического планирования отношений с Вашингтоном.

          Выступая перед студентами в Университете Дьюка в Северной Каролине, Хейли заявила буквально следующее: «В нашей стране развернулись политические споры о том, является ли Россия нашим другом. На самом деле это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но это не означает, что мы не хотим с ней работать».

          Как говорилось в старом анекдоте про начальника концлагеря и окончание войны, «всем спасибо, все свободны».

          Отечественные либералы регулярно заявляют, что, если допустить их до власти в России, они немедленно подружатся с Америкой. Слова о дружбе регулярно произносились и в начале 90-х годов, когда Москва сдала Вашингтону абсолютно все, за исключением разве что кодов к пусковым системам ядерных ракет (а если бы сдали и их, никто бы не удивился).

          На деле США действительно не готовы – и никогда не были готовы – подружиться с Россией. Потому что концепция внешней политики этого государства в принципе не предполагает наличия друзей.

          Названые американские «друзья» на самом деле их подчиненные, как страны НАТО и стремящиеся в этот блок. Подчиненных можно подслушивать, и они это стерпят (как Германия). Можно вмешиваться в их внутреннюю политику, заявляя о том, какие кандидаты хороши, а какие нет (как во Франции). И так далее – вплоть до практически полной утраты суверенитета, как в Прибалтике или на Украине.

          Враги американцев – это все те, кто отказывается им подчиняться. Китай, Россия, Иран, Куба – и так далее. Если врагом оказывается слабая страна, ее можно разбомбить, как Югославию или Ирак. Если посильнее, ее душат санкциями, как Кубу, Иран, Северную Корею и теперь вот Россию.

          Третьего не дано. «Партнерство» может быть только экономическим, но и оно может прекратиться в любой момент, если в Вашингтоне решат, что им это больше не выгодно. «Правила» соблюдаются только до тех пор, пока они устраивают американских политиков.

          Словом, поведение США на международной арене – это яркое свидетельство опасности и вреда монополизма. Накануне президент России Владимир Путин на заседании Госсовета говорил о том, сколь негативно картели и монополизм влияют на экономику РФ. В масштабах планеты происходит ровно то же самое: доминирующее положение США вредит другим странам. А в конечном итоге вредит и самому Вашингтону, потому что элементы мировой экономической системы взаимосвязаны (как, впрочем, и политической).

          Разумеется, Никки Хейли – не президент США. Но являются ли слова Трампа о необходимости «поладить» с Россией предложением дружбы? Вовсе нет. У словосочетания get along, которое он употребил, выступая перед президентами прибалтийских стран, есть другие значения помимо «поладить». Например, «уживаться» и «справляться».

          Поэтому фраза «ладить с Россией – это хорошо, и все с этим согласны, а кто не согласен – очень глупые люди» – всего лишь констатация того, что игнорировать Россию при принятии решений не самая умная тактика. Так что американцы готовы с ней «уживаться», ведь уничтожить Россию на данном этапе развития оружия массового поражения США могут только ценой собственной гибели.

          Итак, США не хотят дружить с Россией в принципе, а не только с нынешней ее властью. Является ли это поводом для огорчения или расстройства? Разумеется, нет. Правда, можно пожалеть о собственной наивности четверть века назад, когда казалось, что с разрушением «железного занавеса» навсегда прекратилась и вражда России с Западом. Известный враг всегда лучше неизвестного, а «партнер» с явно сформулированными враждебными намерениями лучше, чем тот, кто сегодня клянется в вечной дружбе и благодарит за помощь, а завтра предает, как Болгария.

          Утрата иллюзий может быть болезненной, но она всегда полезна. О «дружбе» с США надо забыть навсегда. Спасибо, Никки Хейли, мы услышали. США «работают» с Россией, когда им «это нужно», и «наносят удар», когда им «это нужно». Мы будем себя вести точно так же.

          Вы там тоже не удивляйтесь, если что.


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