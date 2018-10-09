Трамп назвал сроки ухода Хейли с поста постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли уйдет в отставку в конце года.

«Она сказала мне шесть месяцев назад, что, может быть, в конце года захочет отдохнуть», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Хейли покинет свой пост в конце этого года, и выразил надежду на ее возвращение в администрацию в другом качестве.

«Можете сами выбрать (должность)», – заявил Трамп.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп принял отставку Хейли.

Она является постпредом США при ООН с 27 января 2017 года, за это время стал известна как яростная противница России. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неоднократных нападках Хейли на Россию. Так, она заявляла, что страны уже никогда не будут друзьями.

Ее заявления сравнивались по своей тональности с риторикой украинских властей.

При этом в Белом доме зачастую оправдывали ее поведение, хотя иногда заявления Хейли оказались несогласованными с Вашингтоном.