Отставка Хейли застала экспертов врасплох

«Не видел ни одного ретвита от американского политика или журналиста, который бы не начинался с удивления. Все удивлены, хотя все понимали, что определенного рода напряжение есть, но предполагали, что Никки Хейли не покинет свой пост», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Практически все называют эту отставку неожиданной, но неожиданной сама Никки Хейли является с того самого момента, когда она заявила о том, что будет голосовать за Дональда Трампа. После она была, пожалуй, первым высокопоставленным человеком, который был отправлен в Сенат на утверждение в качестве члена администрации нового президента», – заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения об отставке Хейли.

«Ей было оказано большое доверие, потому что не все послы ООН являются членами совета безопасности при президенте США. Она вошла в самый узкий круг Трампа. И при бывшем госсекретаре Рексе Тиллерсоне Хейли обладала очень высокой степенью автономности. Однако перед Майком Помпео была поставлена достаточно жесткая задача обеспечить управляемость госдепартамента по вертикали от президента через госсекретаря. И здесь, по всей видимости, могла возникнуть определенного рода напряженнность между ней и Помпео», – отметил Дробницкий.

«Тем не менее Трамп продолжает говорить о ней, как об очень особенной личности, как о своем друге – сегодня он писал это в Твиттере. Ни о каких серьезных разногласиях речь не идет. Была недавно ее статья в New York Times, где она открыто говорила, что были вопросы, по которым она с Трампом не согласна, однако счастлива работать в его администрации, и он прекрасный президент. Очень лояльная и одновременно самостоятельная позиция», – указал собеседник.

Как отметил Дробницкий, в последнее время ходили слухи, что Хейли попросила Трампа о длительном отпуске, мотивировав этот тем, что немножко не рассчитала свои силы, что была слишком интенсивная работа. «Моя личная версия, что она все-таки не подрассчитала свои силы. Она, конечно, очень ответственный работник, но все-таки является членом администрации, которая каждую минуту находится под страшнейшим огнем не просто критики, а очернения со стороны прессы и оппозиции. Это очень сложно, не все выдерживают. Говорят про Трампа, что он тефлоновый и с него все как с гуся вода. Но не все такие», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что уже месяц в Вашингтоне то там, то здесь вдруг появляются спекуляции о том, что если Никки Хейли уйдет, то только на повышение, намекая на то, что для нее приготовлен какой-то пост. Однако пока известно лишь, что она дорабатывает до конца года, после чего уйдет с должности постпреда при ООН.

«У администрации Трампа возникнут определенные сложности потому, что заполнить эту вакансию лояльным человеком сейчас Трампу будет сложно, не говоря о том, что, если это будет делаться уже после выборов и если демократы возьмут сенат, то утверждение постпреда при ООН станет большой проблемой», – подчеркнул Дробницкий.

«Думаю, это будет опять очень неожиданный человек, во всяком случае Трамп попытается сделать так. Рекс Тиллерсон был вообще бизнесмен. Майк Помпео – человек, который в политике появился в 2010 году. Никки Хейли была губернатором Южной Каролины. Она хорошо образованная женщина, предприниматель, консультант, но в политике новый человек, однако достаточно быстро освоилась. Ее даже журнал Times внес в список ста самых влиятельных людей мира. Думаю, будет попытка точно такого же человека поставить», – подытожил эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли, сообщили во вторник СМИ со ссылкой на портал Axios. Официального подтверждения этому пока не было.

Хейли стала постпредом США 27 января 2017 года. В ООН она занимала жесткую позицию в отношении России, при этом сообщалось, что не всегда эта позиция была согласована с Вашингтоном. В Белом доме, однако, оправдывали ее поведение, в том числе одобряя ее нападки на Россию.