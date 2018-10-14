Трамп допустил отставку Мэттиса

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

«Я не знаю… Он мне этого не говорил. У нас отличные отношения, мы обедали два дня назад. Но, может, он и уйдет», – заявил Трамп, отвечая на вопрос, уходит ли Мэттис в отставку, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, Мэттис является «в каком-то смысле демократом», то есть, человеком из оппозиционной партии.

«В какой-то момент все уходят. Это Вашингтон», – добавил Трамп.

Слухи о «хаосе» в Белом доме он назвал «фейковыми новостями», но признал, что в администрации возможны различные замены.

«Я провожу изменения. Я имею на это право. У меня есть феноменальные люди в режиме ожидания, они придут в администрацию», – заключил Трамп, добавив, что «некоторые люди уйдут».

Ранее стало известно, что в конце года в отставку уйдет постпред США при ООН Никки Хейли.