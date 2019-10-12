Позиции сил США в Сирии оказались под обстрелом со стороны Турции

Войска Турции нанесли удары по району размещения американских военных в Сирии, сообщают СМИ.

Турция устроила обстрел города Кобани. Источники CNN сообщают, что снаряды легли «в нескольких сотнях метров» от спецназа США. По информации канала, американцы не пострадали. Американская сторона считает, что удар по позициям США не был преднамеренным, передает ТАСС.

При этом канал «Аль-Хадас» утверждает, что в результате разрыва двух снарядов у блокпоста пострадали несколько американских и французских военных.

Минобороны Турции заявило, что «ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идет». Турецкие силы еще до начала стрельбы предприняли меры, чтобы «не нанести ущерб американской базе».

Военные пояснили, что по турецким «пограничным постам к югу от Суруча был открыт минометный огонь». Турецкие силы «в рамках самообороны» нанесли удары по «позиции террористов». После сообщения американских военных обстрел с турецкой стороны был прекращен.

Турция утверждает, что «какое-либо нападение на американских военных совершенно исключено».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о турецкой операции в Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД