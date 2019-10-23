Колонна российской военной полиции прибыла в Кобани у сирийско-турецкой границы

В сирийский город Кобани, который находится у границы Сирии и Турции, прибыла колонна российской военной полиции, сообщает Минобороны.

«Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский населенный пункт Кобани, находящийся в районе сирийско-турецкой границы», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что российские военные полицейские провели встречу с администрацией сирийского Кобани. Обсуждались вопросы организации взаимодействия.

Ранее сообщалось, что колонна российской военной полиции выехала к границе Сирии и Турции.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии.

По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии приостановлена, однако, как подчеркнули в Анкаре, «не закончена».

По договоренности двух лидеров российская военная полиция будет заниматься патрулированием у зоны военной операции Турции.

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