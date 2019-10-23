Военная полиция России выехала к сирийско-турецкой границе

Колонна российской военной полиции начала движение к границе Сирии и Турции, согласно договору лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, сообщает Минобороны России.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».

Российская военная полиция будет помогать следить за безопасностью населения и поддерживать правопорядок, патрулировать назначенные районы, а также «окажет содействие» выводу курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы.

Во вторник после шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. При этом истек срок договоренностей Турции и США по Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что не все обещания выполнены.

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция турецких войск в Сирии приостановлена, но не закончена, военные при необходимости готовы вступить в бой с курдскими формированиями.

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