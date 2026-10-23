За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.22 комментария
Дроны группировки «Север» уничтожили девять машин ВСУ под Сумами
Российские военные поразили девять автомобилей ротации ВСУ в Сумской области
Подразделения беспилотной авиации группировки войск «Север» за сутки уничтожили девять автомобилей Вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщил командир роты с позывным Кедр.
Для уничтожения машин, задействованных в ротации украинских войск, применялись ударные FPV-дроны с осколочно-фугасными боеприпасами, передает ТАСС.
«Поражение автомобилей противника было выполнено в ходе их обнаружения на дорогах. Автомобили были задействованы для подвоза личного состава, провианта, материальных средств, горюче-смазочных материалов и боекомплекта к линии боевого соприкосновения», – рассказал Кедр.
По его словам, воздушная разведка непрерывно контролирует территорию региона и выявляет логистические маршруты противника. Как только цель обнаружена, координаты передаются командованию и расчетам ударных беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу артиллеристы группировки войск «Север» поразили позиции украинских операторов беспилотников в Сумской области.
Ранее российские войска нарастили интенсивность ударов по ВСУ в этом регионе.
Кроме того, Министерство обороны сообщило об ударе «Геранями» по железнодорожным локомотивам в Одесской, Запорожской и Сумской областях.