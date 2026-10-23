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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    23 октября 2026, 08:04 • Новости дня

    Ученые Сеченовского университета создали российский одноразовый троакар

    В России разработали первый отечественный одноразовый троакар

    Tекст: Мария Иванова

    Медицинское изделие для малоинвазивных лапароскопических операций будет полностью состоять из отечественных материалов, а его регистрация ожидается в 2027 году.

    Специалисты Центра инжиниринговых разработок Первого МГМУ совместно с хирургами Клиники колопроктологии разработали макетный образец одноразового троакара (хирургический инструмент, который позволяет проникать в полости тела через покровные ткани), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «В Сеченовском университете разрабатывают первый российский одноразовый троакар для малоинвазивных операций – до сих пор такие инструменты закупали только за рубежом, а российские производители выпускали лишь многоразовые металлические троакары, уступающие по качеству одноразовым пластиковым», – заявили в университете.

    Инструмент, через который хирурги вводят эндоскопическую камеру и системы для промывания, будет выпускаться в самых распространенных диаметрах – 5 и 12 миллиметров.

    В настоящее время уже подготовлена конструкторская документация для изготовления опытно-промышленной партии. Завершить испытания медицинского изделия и подготовить его к регистрации планируется в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе главный внештатный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова заявила о появлении первого отечественного грудного импланта в больницах в 2028 году.

    В начале месяца госкорпорация «Ростех» подготовила к регистрации инновационный роботизированный комплекс для 3D-биопечати.

    В прошлом месяце компания Smart Engines разработала первый портативный рентгеновский томограф свободного позиционирования.

    20 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью

    Врач Кульгавчук: За отсутствием мотивации могут скрываться последствия ковида

    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью
    @ photorevolution//imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    У людей, которые перенесли в тяжелой форме COVID-19 до сих пор могут сохраняться упадок сил, потеря мотивации и трудности с концентрацией. Эти последствия могут сочетаться с депрессией, поэтому объяснять все только усталостью или характером неправильно, сказал газете ВЗГЛЯД психотерапевт Евгений Кульгавчук. Он рассказал, как действовать в этой ситуации: отказаться от попыток работать на износ, разбивать дела на небольшие задачи и не принимать без назначения психиатра препараты-предшественники дофамина.

    По данным исследователей, COVID-19 может «выжигать» дофаминовые рецепторы. Изменения обнаружили в мозге людей с длительным течением заболевания, сообщает «Вечерняя Москва». Наиболее заметные отклонения в количестве дофаминовых нервных окончаний наблюдались у участников с выраженными нарушениями памяти, замедленностью движений и потерей мотивации.

    «Как психотерапевт, я вижу здесь две основные ловушки. С одной стороны, можно списать все симптомы на плохой характер или лень, с другой, уйти в бесконечный поиск «сломанного дофамина» и упустить время. Ключевое различие, которое я вижу в практике, заключается в динамике симптомов под нагрузкой. При классической депрессии или выгорании человек может чувствовать упадок сил, но после отдыха или смены деятельности «батарейка» хоть немного, но заряжается. При постковидном состоянии с предполагаемым поражением дофаминовой системы все иначе», – говорит Кульгавчук.

    Первым маркером, на который стоит обращать внимание, специалист назвал постнагрузочное ухудшение и усталость от напряжения. На начальных стадиях выгорания усталость накапливается постепенно, и хороший сон или отпуск приносят некоторое облегчение. При постковидном синдроме, что подтверждается клиническими рекомендациями, даже небольшая умственная или физическая нагрузка может вызвать отсроченный «крах» через 12–48 часов. Человек может чувствовать себя нормально в момент деятельности, а на следующий день буквально «умереть». Это не лень и не отсутствие мотивации, а биологический сбой энергообеспечения.

    «Второй маркер связан с разницей между апатией и ангедонией (утрата способности получать удовольствие от того, что раньше радовало – прим. ВЗГЛЯД). При депрессии часто страдает способность предвкушать удовольствие. Человек ничего не хочет, потому что ничто не приносит радости. При дофаминовом дефиците после ковида чаще страдает инициация действия. Желание может быть, но нет «топлива», чтобы начать движение или мысль. Это ощущается как «мотор внутри заглох», а не как «мне все равно», – поясняет психотерапевт.

    Третьим отличием врач назвал когнитивный «туман». При депрессии замедление мышления часто связано с руминацией, то есть с пережевыванием одних и тех же мыслей. Люди с постковидным «туманом» описывают свое состояние как «ватную голову», жалуются на невозможность сфокусироваться и на то, что «слова вылетают».

    «При этом я бы не советовал ставить крест на оптимистичной жизни. Исследования на эту тему основаны на пилотных данных на небольшой выборке, и авторы прямо говорят, что это гипотеза, а не приговор. Дофаминовая система обладает нейропластичностью, и даже при повреждении терминалов мозг способен к компенсации. Кроме того, депрессия и постковидный синдром часто идут рука об руку, ведь до 44% людей с лонг-ковидом имеют клинически значимые симптомы депрессии. Это не значит, что депрессия «притворяется» ковидом, это значит, что лечить нужно и то, и другое», – предупреждает Кульгавчук.

    Если человек знает, что тяжело переболел, и чувствует, что ничего не радует именно из-за этого, действовать нужно не стандартными «мотивационными пинками», которые могут навредить, а стратегией энергосбережения и мягкой нейромодуляции, разъясняет эксперт.

    Первый шаг заключается в пейсинге, то есть дозировании активности с учетом своих сил. При постковидном синдроме попытки действовать по принципу «соберись и сделай через не могу» могут ухудшить самочувствие. Поэтому важно сохранять такой уровень активности, который не провоцирует обострение симптомов.

    «Не «сделать зарядку», а «полежать 10 минут в тишине». Это не лечение дофамина напрямую, но защита мозга от дальнейшего истощения. Вторым шагом может стать умеренная физическая активность, но с осторожностью. Есть гипотеза, основанная на исследованиях на животных, что умеренные упражнения способны стимулировать экспрессию дофаминовых рецепторов D2, которые подавляются вирусом. Ключевое слово здесь именно «умеренные». Это не кроссфит, а прогулка в медленном темпе, если после нее не наступает «крах». Если же наступает, нагрузку нужно снизить. Учитесь чувствовать себя», – советует врач.

    Третий шаг, по словам Кульгавчука, предполагает таргетную фармакологию, но исключительно под контролем врача. В исследованиях на эту тему упоминается, что теоретически могут помочь препараты-предшественники дофамина, например «Леводопа», или ингибиторы его распада. Однако речь идет не о БАДах и не о «дофамине в таблетках», а о рецептурных препаратах для лечения болезни Паркинсона. Их прием при постковидном синдроме остается экспериментальной гипотезой, а не доказанной практикой.

    «Ни в коем случае не пытайтесь простимулировать себя самостоятельно «L-тирозином» или тем более «Леводопа» без назначения психиатра, врача-психотерапевта или невролога. Четвертый шаг связан с микродозами «вознаграждения». Дофаминовая система любит предсказуемость и маленькие шаги. Вместо того чтобы ждать «большого счастья», которое сейчас недоступно, попробуйте дробить день на микрозадачи, которые гарантированно завершатся успехом. Например, выпить стакан воды, открыть окно, записать одну фразу. Это не решит проблему поврежденных нейронов, но может помочь не «заснуть» окончательно в апатии, поддерживая нейронные сети в тонусе», – отмечает эксперт.

    Если человек чувствует, что после ковида «мозг стал другим» и это не похоже на обычную усталость, не стоит пытаться лечиться только «позитивным мышлением», подчеркивает собеседник. Нужно найти психиатра, психотерапевта или невролога, знакомого с постковидным синдромом, и обсудить возможность нейропсихологического тестирования, а при необходимости и медикаментозной поддержки. «А пока берегите энергию, не геройствуйте и не вините себя. Ваше состояние имеет биологическую основу, и это уже половина пути к тому, чтобы перестать себя «грызть» за недостаток мотивации», – подытожил Кульгавчук.

    Ранее Кульгавчук рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что увлечение быстрыми «дофаминовыми» удовольствиями вроде коротких видео, соцсетей, сладкого, никотина и алкоголя приводит к выгоранию, тревожности и «эмоциональной тупости».

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    20 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Онколог Минздрава опроверг влияние стресса на развитие рака

    Минздрав: Стресс не является научно доказанной причиной развития рака

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Медицинского радиологического научного центра имени Цыба Сергей Иванов заявил, что мнение о том, что стресс вызывает рак, не имеет достаточных доказательств.

    «Изучаются нейроэндокринные, иммунные и поведенческие механизмы, но формула «стресс вызывает рак» не соответствует уровню доказательств», – заявил Иванов на XXI Национальном конгрессе терапевтов. Его слова приводит РИА «Новости».

    Врач отметил, что наибольший вклад в развитие онкологических заболеваний вносят курение, употребление алкоголя и инфекции.

    Кроме того, на развитие опухолей могут повлиять избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, отдельные факторы питания, загрязнение воздуха, ультрафиолетовое излучение и профессиональные канцерогенные воздействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученый предупредил о росте смертности от супербактерий.

    На прошлой неделе онколог развеял популярные мифы о причинах возникновения рака.

    В конце прошлого месяца ученые назвали инфекции причиной 12% случаев рака в мире.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    21 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минздрав предупредил вейперов о риске развития попкорновой болезни легких

    Минздрав: У вейперов может развиться попкорновая болезнь легких

    Tекст: Дарья Григоренко

    У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиться попкорновая болезнь легких, или облитерирующий бронхиолит, заявил заведующий консультативно-диагностическим центром НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, пульмонолог Евгений Попов.

    «У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиваться так называемая «попкорновая болезнь легких», или облитерирующий бронхиолит – это весьма специфическое тяжелое заболевание респираторной системы организма, которое проявляется выраженной воспалительной обструкцией бронхиол», – приводит слова Попова РИА «Новости».

    Врач добавил, что заболевание часто ведет к тяжелым последствиям и трудно поддается лечению на поздних стадиях. В худших случаях пациентам может потребоваться трансплантация легкого.

    Кроме того, имеются данные об образовании канцерогенов, которые способствуют развитию рака различных органов, заключил пульмонолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал к федеральному запрету продажи вейпов в стране.

    На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить реализацию регионами права на запрет вейпов.

    Весной он сообщил о поддержке полного запрета вейпов депутатами.

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    20 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Минздрав предсказал рост числа случаев рака в России к середине века

    Минздрав предсказал рост числа случаев рака в России на 15,9% к середине века

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Екатерина Каракулина заявила, что число новых случаев злокачественных новообразований в стране может увеличиться на 15,9% к 2050 году.

    К 2050 году количество новых случаев онкологических заболеваний в России может вырасти на 15,9% в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина на Всероссийском конгрессе онкопациентов, передает ТАСС.

    «Сегодня средний возраст пациентов с установленным зно тоже сдвинулся. Для женщин он сегодня у нас составляет 64,8 года, для мужчин сегодня составляет 65,9 года», – сказала Каракулина.

    Она также отметила, что за последние десять лет средний возраст выявления рака увеличился на 1,8 года у мужчин и на 1,1 года у женщин.

    Кроме того, по данным Минздрава, количество врачей-онкологов, включая детских, в России с 2018 года увеличилось на 27,5% и достигло 10 092 специалистов в 2025 году. Число гематологов за этот период выросло до 1 896, а радиологов и радиотерапевтов – до 1 660.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу главный онколог Москвы назвал возраст повышения риска развития рака.

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко привел показатель выявляемости онкозаболеваний в России.

    Между тем ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.

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    20 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Минздрав расширил список редких заболеваний

    Минздрав включил аутоиммунную болезнь печени в список редких заболеваний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения включило первичный билиарный холангит в официальный перечень редких заболеваний, расширив список до 306 наименований.

    Первичный билиарный холангит, также известный как первичный билиарный цирроз, представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание печени, сообщает РИА «Новости». При этой болезни иммунная система человека атакует и постепенно разрушает мелкие внутрипеченочные желчные протоки.

    К симптомам этого заболевания относятся слабость, повышенная утомляемость, кожный зуд, желтуха, а также боль или дискомфорт в области правого подреберья.

    Расширение перечня орфанных заболеваний способствует улучшению диагностики болезней и упрощает процедуру регистрации необходимых медицинских препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав расширил перечень редких заболеваний.

    В марте ведомство обновило перечень орфанных заболеваний.

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    20 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    В США выявили первый в году случай заражения человека птичьим гриппом

    Telegraph: В США выявили первый в году случай заражения человека птичьим гриппом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском штате Вашингтон у мужчины впервые в этом году в США выявили заражение птичьим гриппом H5N1, он мог заразиться от инфицированных коров, пишет The Telegraph.

    Мужчина в штате Вашингтон сдал положительный тест на птичий грипп H5N1, что стало первым подобным случаем в США в текущем году, пишет The Telegraph. Пациент, работающий на молочной ферме, предположительно заразился после контакта с двумя инфицированными коровами, передает РИА «Новости».

    Заболевание протекает в легкой форме. В настоящее время мужчина находится у себя дома, его состояние оценивается как нетяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Италии выявили первый в Европе случай птичьего гриппа H9N2.

    В прошлом году академик Геннадий Онищенко исключил переход штамма птичьего гриппа к человеку.

    Агентство Reuters предупредило о риске серьезной пандемии птичьего гриппа.

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    20 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых пациентов в Подмосковье

    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых госпитализированных в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты анализов пятерых пациентов из Московской области, контактировавших с зараженным оспой обезьян, оказались отрицательными, в связи с чем их готовят к выписке, сообщили в Минздраве региона.

    У пяти жителей Подмосковья, которые ранее контактировали с инфицированным, не выявили оспу обезьян, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

    «Результаты анализов пятерых пациентов, контактировавших ранее с зараженным оспой обезьян, отрицательные. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке», – рассказали в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян.

    В четверг в Подмосковье госпитализировали пятерых человек с подозрением на эту инфекцию.

    Правоохранительные органы начали расследование из-за возможного случая заболевания.

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    22 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Вирусолог Альтштейн назвал главного переносчика вируса Шамонда

    Вирусолог Альтштейн: Переносчиками вируса Шамонда являются мошки мокрецы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основными переносчиками вируса Шамонда являются мошки мокрецы определенных видов, сообщил вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «Переносчиком (вируса Шамонда) являются мошки, так называемые мокрецы, определенных видов, которые есть во многих странах», – цитирует Альтштейна РИА «Новости».

    По словам вирусолога, данных о том, что вирус Шамонда был зарегистрирован в России у животных или у людей, нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда.

    Ранее Альтштейн сообщил об отсутствии оснований для опасений по поводу угрозы эпидемии вируса Шамонда.

    В августе вирусолог заявил, что главным переносчиком редкого вируса Бурбон является клещ «одинокая звезда».

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    21 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Онищенко исключил риск распространения кори в России

    Онищенко: Риск распространения кори в России отсутствует

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России отсутствует риск масштабного распространения кори после выявления заболевания у студента МГУ.

    Он подчеркнул, что в России нет риска массового распространения кори на фоне выявления случаев инфекции в Московском государственном университете, передает РИА «Новости».

    «Ничего страшного нет, вакцинируют контактировавших и остальных там по группе, по факультету, по зданию, по этажу. Их просто надо отвакцинировать, и все будет нормально. Все идет планово и никакой агрессии не надо устраивать. Хоть корь и инфекция злая, мы умеем ее лечить», – сказал Онищенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МГУ из-за случая кори началась экстренная вакцинация студентов.

    В начале месяца глава американского Минздрава предложил Нью-Йорку помощь в борьбе со вспышкой заболевания.

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    20 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    В Нигерии выявили первый случай заражения Эболой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На территории Нигерии выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

    Инфицированной оказалась женщина, прибывшая в Нигерию авиарейсом из Уганды. Она проходит лечение в одной из частных клиник Абуджи, заявили в минздраве Нигерии изданию The Cable, сообщает ТАСС.

    Власти уже установили 44 человека, которые контактировали с заболевшей. Правительство призвало учреждения национальной системы здравоохранения проявлять максимальную бдительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число жертв Эболы в Демократической Республике Конго превысило 4,5 тыс.

    В начале месяца первый случай заражения вирусом выявили в Кении.

    Днем ранее число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

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    22 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    У блогера Лерчек обнаружили прогрессирование рака желудка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), страдающая раком желудка четвертой стадии, сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

    Лерчек сообщила, что обнаруженный у нее рак желудка перешел в прогрессирующую стадию с появлением метастазов, пишет РИА «Новости». «Я сдала ПЭТ-КТ и, к сожалению, исследование показало, что метастазы начали расти опять по всему телу: в надпочечниках, в яичниках они опять вернулись, в легких, и рак начал прогрессировать с новой силой», – сказала Чекалина в видео, опубликованном отцом ее четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини.

    По словам Сквиччиарини, из-за сильных болей блогеру назначили повторный курс химиотерапии. Врачи также рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Чекалина надеется, что суд разрешит ей выезд за границу для лечения.

    В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, после чего была госпитализирована в онкологическую реанимацию с диагнозом рак желудка четвертой стадии. Ранее она завершила курс химиотерапии, однако, по информации источника из ее окружения, таргетную терапию ей предстоит проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле блогер Валерия Чекалина (Лерчек) намеревалась уехать в Сербию для восстановительных процедур. В июне новое медицинское обследование показало сохранение онкологического заболевания.

    В марте адвокат Константин Третьяков сообщил об отказе следователя отпустить обвиняемую в валютных махинациях Чекалину к врачу.

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    22 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком

    Мишустин: Срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней

    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России увеличит на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.

    По поручению президента подготовлен соответствующий законопроект, сообщается в канале кабмина в Max. «Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», – заявил Мишустин.

    Сейчас в зависимости от заболевания и возраста ребенка родителям или другим родственникам предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней больничного в год. По словам премьер-министра, финансовая помощь будет продлена на аналогичный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о заложенных в проект трехлетнего бюджета 2 трлн рублей на улучшение жилищных условий семей с детьми.

    На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.

    Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова пообещала развить и региональные меры поддержки семей.

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    20 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России

    Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости гриппом в России продолжает расти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России зафиксирован рост заболеваемости гриппом, среди циркулирующих вирусов выявлены штаммы свиного и гонконгского гриппа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Заболеваемость гриппом в России продолжает расти. По результатам вирусологического мониторинга, есть находки А (H1N1), A (H3N2), B и C, – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

    На прошлой неделе в России было зарегистрировано более 635 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Среди респираторных инфекций доминируют вирусы негриппозной этиологии (96,6%), в частности риновирусы (45,1%) и парагрипп (19,8%). Вирусы гриппа составляют 3,4% в общей структуре заболеваемости.

    В ведомстве рекомендовали при первых симптомах респираторного заболевания оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае. Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России.

    А в начале месяца ведомство сообщало о замедлении распространения ковида и гриппа в стране.

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    22 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА на Липецк

    Минздрав: Пострадавший при атаке БПЛА на Липецк вышел из комы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пострадавший при атаке беспилотника на Липецк 25-летний мужчина пришел в сознание, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина.

    «Пострадавший во время атаки БПЛА 25-летний липчанин вышел из медикаментозной комы и пришел в сознание», – написала Самошина в «Максе». Состояние пациента остается тяжелым, но стабильным, уточнила она.

    Министр сообщила, что рано утром мужчина перенес операцию, которую провели кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг прокуратура Липецкой области взяла на контроль оказание помощи пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников.

    Ранее губернатор региона Игорь Артамонов сообщил о повреждении здания поликлиники и ранении мужчины. Позже он опроверг сообщения в социальных сетях о десятках погибших и масштабных разрушениях.

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    22 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Волочкова опровергла сообщения о госпитализации

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова опровергла информацию о госпитализации из-за осложнений после операции, заявив о подготовке к очередному концерту.

    Волочкова не была госпитализирована из-за осложнений после операции на ноге, передает РИА «Новости». «Какая больница? Мне на сцену выходить через полтора часа, у меня концерт в Раменском, меня ждут четыре детских коллектива», – заявила артистка.

    Она пояснила, что недавно посещала ЦИТО для прохождения обследования после операции, перенесенной в феврале, и отправки снимков МРТ немецким врачам. «Но поехать и сделать МРТ – это не попасть в больницу», – добавила балерина.

    По ее словам, после хирургического вмешательства она уже дала 27 концертов. Волочкова подчеркнула, что левая стопа у нее напряжена с детства, и она продолжает танцевать через боль из-за артроза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Анастасия Волочкова призналась в нежелании приходить на спектакли в Большой театр.

    В конце прошлого года балерина рассказала о потере семьей жилья из-за действий мошенников.

    Летом прошлого года она раскритиковала решение телеведущей Даны Борисовой оплатить пластические операции дочери.

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