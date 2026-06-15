Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.4 комментария
Мурашко сообщил о рекордном числе пластических операций в России за 2025 год
В 2025 году отечественные врачи выполнили пациентам огромное количество эстетических и реконструктивных вмешательств, значительная часть которых затронула сложнейшие челюстно-лицевые зоны, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко направил обращение к участникам летнего профильного конгресса, передает РИА «Новости». В своем заявлении он подвел итоги работы медицинских учреждений за минувший год.
«Методы пластической хирургии становятся неотъемлемой частью многих хирургических операций. Только в 2025 году в медицинских организациях страны выполнено более 38 тыс. пластических операций», – сказал Мурашко.
Глава ведомства уточнил, что почти две тыс. процедур врачи провели детям и подросткам. Кроме того, около 16 тыс. хирургических вмешательств затронули сложнейшие области головы и шеи. По словам министра, за последние десятилетия отечественная косметология достигла выдающихся результатов, стабильно повышая качество жизни пациентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России увеличился спрос на операции по уменьшению груди у мужчин. В конце прошлого года Росздравнадзор начал проверку после комы пациента из-за липосакции живота.
В 2024 году московский суд отправил под домашний арест пластического хирурга за проведение опасных операций на дому.