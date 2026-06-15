Мурашко сообщил о рекордном числе пластических операций в России за 2025 год

Tекст: Денис Тельманов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко направил обращение к участникам летнего профильного конгресса, передает РИА «Новости». В своем заявлении он подвел итоги работы медицинских учреждений за минувший год.

«Методы пластической хирургии становятся неотъемлемой частью многих хирургических операций. Только в 2025 году в медицинских организациях страны выполнено более 38 тыс. пластических операций», – сказал Мурашко.

Глава ведомства уточнил, что почти две тыс. процедур врачи провели детям и подросткам. Кроме того, около 16 тыс. хирургических вмешательств затронули сложнейшие области головы и шеи. По словам министра, за последние десятилетия отечественная косметология достигла выдающихся результатов, стабильно повышая качество жизни пациентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России увеличился спрос на операции по уменьшению груди у мужчин. В конце прошлого года Росздравнадзор начал проверку после комы пациента из-за липосакции живота.

В 2024 году московский суд отправил под домашний арест пластического хирурга за проведение опасных операций на дому.