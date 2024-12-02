Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.10 комментариев
Московского пластического хирурга отправили под домашний арест за опасные операции
Суд в Москве отправил пластического хирурга под домашний арест за небезопасные операции двум девушкам
Люблинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для хирурга Татьяны Станкевич, которую обвиняют в оказании небезопасных медицинских услуг двум девушкам.
Суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о домашнем аресте пластического хирурга Татьяны Станкевич до 29 января 2025 года. Она подозревается в совершении двух преступлений по статье, касающейся оказания небезопасных услуг, передает РИА «Новости».
Следствие утверждает, что Станкевич, директор ООО «Бьюти Терапия», не имея специального образования в области пластической хирургии, провела операцию на дому, в результате которой одна из девушек частично утратила подвижность век. Другая пациентка, прооперированная Станкевич в медицинском центре, была госпитализирована в реанимацию после вмешательства.
Представитель суда подтвердил, что меры пресечения были избраны из-за риска возможного продолжения противоправной деятельности и давления на свидетелей со стороны подозреваемой.
Ранее сообщалось, что два врача столичной клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти пациента после операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, московские следователи начали доследственную проверку после смерти пациента в одной из частных клиник пластической хирургии на севере Москвы. Следствие установило, что операция была проведена 16 февраля, однако через несколько дней 35-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния, обратился в медучреждение, где впоследствии впал в кому и скончался.