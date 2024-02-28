СК возбудил дело из-за смерти продюсера после пластической операции в Москве

Следственный комитет возбудил дело из-за смерти продюсера после операции в клинике Хайдарова

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, через несколько дней после резекции желудка мужчина почувствовал себя плохо, обратился в больницу, где впал в кому и умер, передает РИА «Новости». На данный момент следователи проводят обыск в клинике. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что продюсера прооперировали в клинике «звездного» пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique. По предварительной информации, оперировал не Хайдаров, а другой врач. Причину смерти пациента выясняет также Росздравнадзор. По данным СМИ, пациентом, который скончался после операции, был бизнесмен, продюсер Петр Гаврилов.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что в столичных клиниках, связанных с работой пластического хирурга Тимура Хайдарова, нашли грубые нарушения законов. До этого Хайдарова обвиняли в неудачных операциях по преображению. В июле 2023 года несколько девушек после того, как певица Слава публично обвинила хирурга в том, что он сделал ей неудачную пластику груди, также предъявили претензии.