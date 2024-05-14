Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
В Москве задержали двух врачей клиники Хайдарова
В Москве задержали двух врачей клиники Хайдарова по делу о гибели пациента
Два врача столичной клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти пациента после операции.
Задержаны 45-летний заведующий хирургическим отделением и 28-летний врач-хирург клиники, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, передает РИА «Новости».
С ними проводятся следственные действия, по месту жительства задержанных прошли обыски, добавила она.
Ранее СК возбудил дело из-за смерти пациента после операции в клинике Хайдарова. Сообщалось, что оказание ряда услуг в клинике было приостановлено, однако сам хирург заявил, что клиника продолжает работать.