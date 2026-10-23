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Сейсмологи назвали высоким уровень сейсмичности на Камчатке
В РАН зафиксировали высокий уровень сейсмической активности на Камчатке
Показатель сейсмологической активности на Камчатском участке зоны субдукции достиг высоких значений по шкале СОУС'09, сообщили в Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
По итогам прошлой недели эксперты охарактеризовали показатель сейсмичности в регионе как фоновый повышенный, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу Камчатский филиал Геофизической службы РАН повысил оценку магнитуды произошедшего на полуострове землетрясения до 6,9. Национальное метеорологическое управление Японии аннулировало экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9. Жители Северо-Курильска Сахалинской области ощутили зафиксированное у берегов Камчатки землетрясение силой до четырех баллов.