  • Новость часаЧисло пострадавших при землетрясении в Тибете выросло до 46
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша фальшиво возмутилась бандеровщиной на Украине
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    Путин обвинил Запад в отношении к украинцам как к расходному материалу
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    20 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    23 октября 2026, 06:18 • Новости дня

    Сейсмологи назвали высоким уровень сейсмичности на Камчатке

    В РАН зафиксировали высокий уровень сейсмической активности на Камчатке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель сейсмологической активности на Камчатском участке зоны субдукции достиг высоких значений по шкале СОУС'09, сообщили в Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

    По итогам прошлой недели эксперты охарактеризовали показатель сейсмичности в регионе как фоновый повышенный, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу Камчатский филиал Геофизической службы РАН повысил оценку магнитуды произошедшего на полуострове землетрясения до 6,9. Национальное метеорологическое управление Японии аннулировало экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9. Жители Северо-Курильска Сахалинской области ощутили зафиксированное у берегов Камчатки землетрясение силой до четырех баллов.

    22 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин
    @ Zuma/ТАСС

    Городские птицы подпускают мужчин ближе, чем женщин, выяснила международная группа исследователей. Закономерность обнаружили у 37 видов в пяти европейских странах, однако объяснить ее причины ученые пока не смогли.

    Во время экспериментов мужчины и женщины сопоставимого роста и в похожей одежде приближались к птицам в городских парках и других зеленых зонах. Ученые фиксировали расстояние, на котором пернатые взлетали. В среднем мужчины могли подойти примерно на метр ближе, чем женщины.

    Всего ученые проанализировали 2701 эпизод. Результаты работы опубликованы в журнале People and Nature, сообщает ScienceDaily. Исследование охватило Чехию, Францию, Германию, Польшу и Испанию.

    Различие наблюдалось у всех изученных видов, включая больших синиц, домовых воробьев и черных дроздов. Оно проявлялось как у осторожных сорок, так и у голубей, обычно позволяющих людям приближаться на небольшое расстояние.

    По мнению авторов, результаты указывают на способность городских птиц различать мужчин и женщин. Но какие именно признаки они замечают и почему раньше улетают при приближении женщин, остается неизвестным. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Блумстайн отметил, что анализ подтвердил устойчивость закономерности в разных городах и у разных видов, но убедительного объяснения ей пока нет.

    Среди возможных причин исследователи называют особенности походки, телосложения и химические сигналы, в том числе запахи. Пока это лишь гипотезы, которые предстоит проверить в отдельных экспериментах.

    Янина Бенедетти из Чешского университета естественных наук в Праге обратила внимание на значение открытия для исследований поведения животных. В таких работах нередко предполагается, что личность наблюдателя не влияет на результат. Однако в данном случае реакция птиц зависела от того, кто к ним подходил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году исследования выявили критическое уменьшение численности журавля-красавки, особенно в Калмыкии. Ученые предупредили, что более 500 видов птиц находятся под угрозой вымирания в течение ближайших ста лет из-за изменения климата. Профессиональные орнитологи назвали виды хищных птиц, пригодные для перехвата вражеских дронов, и указали на сложности реализации такой инициативы.

    Комментарии (16)
    22 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Установка ветряков и солнечных батарей нанесла вред экологии

    Тверской ученый Корнеев констатировал вред возобновляемых источников энергии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доцент Тверского государственного технического университета Константин Корнеев заявил, что ветровые и солнечные электростанции изменяют микроклимат и вредят местной фауне.

    Солнечные батареи и ветряки приводят к эрозии почвы и изменениям суточных температур при кажущемся отсутствии вреда для природы, передает ТАСС.

    «Зеленая» энергетика при кажущемся отсутствии вреда для природы тоже имеет свои подводные камни. Что солнечные батареи, что ветряки – все они изменяют микроклиматические условия в зоне их установки», – сказал Корнеев.

    Срок службы лопастей ветряков и солнечных панелей ограничен, что создает острую проблему их утилизации. Ученый отметил слабое развитие переработки подобных отходов.

    Снижение экологического следа требует компромисса между разными типами генерации. Накопители энергии позволяют сглаживать пики потребления, однако их массовое внедрение осложняется высокой стоимостью аккумуляторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США пригрозили покинуть Международное энергетическое агентство из-за акцента на зеленую энергетику. Тем временем Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики Евросоюза из-за возобновляемых источников энергии. Также американский политик взялся разрушать зеленую повестку в пользу России.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки

    МЧС: Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки Гувы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в Ялте в связи с разливом реки Гувы, сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «В районе Южнобережного шоссе на территории троллейбусного парка и в русле реки Гувы ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции перекрыто движение и выставлен пост безопасности», – сообщает ведомство в Max.

    Выше по течению реки Гувы возводятся дамбы из бетонных плит, принимаются меры по обеспечению безопасности людей и транспорта. Укрепляется береговая линия реки Дерекойки мешками с песком, а русло реки и территория троллейбусного парка расчищаются тракторами от наносного грунта и камней.

    За последние трое суток в районе горы Ай-Петри выпало шесть месячных норм осадков. В реках муниципального округа Ялта ожидается половодье. Фиксируются подтопления в Ялтинском крокодиляриуме, однако собственник откачивает воду своими силами, животным ничего не угрожает. Спасатели просят жителей убрать транспорт на возвышенности.

    Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 200 человек и свыше 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Ялты объявили режим ЧС из-за подтоплений.

    В понедельник из зоны подтопления эвакуировали пять человек.

    В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Российские ученые нашли новый подход к контролю переработки ядерного топлива

    Способ улучшить контроль переработки ядерного топлива нашли в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Коллектив российских исследователей обнаружил новый подход к контролю состояния урана в процессе переработки ядерного топлива, выявив причину искажения результатов анализа при интенсивном лазерном воздействии.

    Специалисты установили причину искажения результатов анализа соединений урана по их свечению при лазерном воздействии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

    «Исследователи показали, что возбужденные комплексы уранила начинают взаимодействовать друг с другом, из-за чего люминесценция затухает быстрее», – заявили в университете. Там пояснили, что этот эффект необходимо учитывать при точном контроле урана в растворах.

    Для подобных исследований применяется лазерная спектроскопия с временным разрешением. Раствор облучают коротким импульсом, а затем измеряют спектр и время затухания характерного свечения. Поскольку разные химические формы урана имеют разное время жизни возбужденного состояния, метод позволяет определить вид вещества в растворе, что крайне важно для переработки ядерного топлива и обращения с радиоактивными отходами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для атомных станций будущего.

    В апреле российские ученые научились получать платиноиды из ядерных отходов.

    В прошлом году специалисты разработали промышленную технологию нитридного ядерного топлива.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Ураганный ветер сорвал крышу с колледжа в Свердловской области

    Штормовой ветер повредил кровлю колледжа и обесточил два поселка на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свердловском Качканаре сильный ветер сорвал незакрепленные листы с крыши ремонтируемого колледжа, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС.

    В результате порывов ветра в городе Качканаре обрушилась часть кровли здания колледжа, в котором проводился капитальный ремонт, сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС по Свердловской области.

    В ведомстве уточнили, что ветер сорвал незакрепленные листы кровельного покрытия. Пострадавших в результате происшествия нет.

    Кроме того, из-за непогоды в Качканаре и соседнем поселке Валериановск было нарушено электроснабжение. По данным администрации муниципалитета, к настоящему времени подача электричества восстановлена, продолжается ликвидация последствий сильного ветра.

    Ранее в регионе прогнозировались порывы ветра скоростью до 21 метра в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал число поврежденных ураганом домов. Тогда же штормовой ветер обесточил 44 населенных пункта в Алтайском крае.

    Ранее из-за ураганного ветра в Иркутской области загорелись дома.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Ученые РАН дали совет по наблюдению за звездопадом этой ночью

    РАН: Наблюдать за звездопадом Ориониды лучше невооруженным глазом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наблюдать за метеорным потоком Ориониды лучше всего невооруженным взглядом, а в условиях городской засветки ожидание ярких звезд может составить до получаса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

    Звездопад, причиной которого станет максимум активности метеорного потока Ориониды, можно будет наблюдать на протяжении всей ночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии РАН.

    «Характерное время ожидания на хорошем темном небе составляет несколько минут, но при сильном световом загрязнении можно прождать и минут 20–30, хотя тут многое зависит от удачи», – отметили ученые. Они добавили, что для проверки качества неба достаточно найти Большую Медведицу: если она видна, то можно будет разглядеть и падающую звезду.

    Астрономы пояснили, что метеоры станут заметны примерно с 23:00 по местному времени на востоке, ориентиром может служить звезда Бетельгейзе. К середине ночи радиант потока сместится к юго-востоку, а ближе к рассвету окажется на юге.

    Специалисты также напомнили, что в небе будут видны сгорающие в атмосфере Земли фрагменты кометы Галлея. Ядро этой кометы в последний раз проходило мимо планеты в начале 1986 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу астрономы спрогнозировали пик метеорного потока Эпсилон-Геминиды.

    В начале месяца стало известно о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом астроном сообщил о возможности россиян увидеть метеорный поток Персеиды.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Следы динозавра возрастом 120 млн лет обнаружили в Таиланде

    В провинции Таиланда нашли отпечатки лап динозавра возрастом 120 млн лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В таиландской провинции Удонтхани турист и рейнджеры национального парка выявили шесть отпечатков лап плотоядного динозавра, возраст которых оценивается минимум в 120 млн лет.

    Один из следов древнего животного обнаружил тайский турист в национальном парке на северо-востоке страны. Фотографии отпечатка стали вирусными в интернете, после чего на место прибыли рейнджеры и нашли еще четыре следа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

    Во вторник специалисты-палеонтологи тайского департамента минеральных ресурсов обнаружили шестой след. Ученые проанализировали находки и установили, что отпечатки длиной 32 сантиметра оставил плотоядный динозавр с длиной тела до семи метров.

    По форме следов палеонтологи предполагают, что они принадлежат сиамскому тираннозавру – дальнему родственнику Tyrannosaurus Rex. Для подтверждения этой гипотезы и более точной датировки ученым предстоит провести дополнительные исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров.

    Губернатор Орлов назвал раскопки динозавров главной фишкой Благовещенска.

    Летом ученые Уругвая открыли новый вид гигантских динозавров.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    На юге Крыма началась эвакуация из-за сильных дождей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей проводится эвакуация жителей, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    В пунктах временного размещения находятся три человека, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Обстановка оценивается как сложная. Наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Кореиз. Там разрушены две подпорные стены, а река Узень-Чешме вышла из берегов.

    Кроме того, в Ялте на территории троллейбусного парка разрушилась подпорная стена, уровень воды достигает 50 см. Возводятся временные дамбы. Также зафиксированы падения деревьев и подтопления в Алуште, Судаке, Феодосии и Бахчисарайском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений. В понедельник из-за последствий непогоды в городе эвакуировали пять человек. Там произошло аварийное отключение электричества.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Нехватка воды возникла на Бали из-за затянувшейся засухи

    На Бали началась раздача чистой воды населению из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти индонезийского острова Бали совместно с Красным Крестом организовали доставку воды населению в связи с засухой и задержкой сезона дождей.

    «Мы совместно с Красным Крестом Индонезии и профильным ведомством доставили в ряд округов в общей сложности 177,5 тыс. литров чистой воды», – заявил руководитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Геде Теджа Бхусана. Его цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

    По словам Бхусаны, в этом году начало сезона дождей сдвинулось на ноябрь из-за климатического явления Эль-Ниньо. В прошлом году дожди начались уже в октябре. Затянувшийся сухой сезон привел к нехватке воды, природным пожарам и учащению случаев засухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

    Ранее климатологи спрогнозировали удорожание кофе и какао в мире из-за этого явления.

    Австралии предрекли волну пожаров и засух из-за Эль-Ниньо.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 07:08 • Новости дня
    Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

    МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона, который обрушится на регион 22 и 23 октября.

    «В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

    По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

    Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    В Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений

    На территории Ялты ввели режим ЧС муниципального характера из-за ливней

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Ялте из-за сильных подтоплений, вызванных продолжительными ливнями, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    На территории Ялты объявили режим ЧС муниципального характера после того, как с 17 по 19 октября в городе выпало более 400 мм осадков, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, в поселке городского типа Кореиз.

    «В соответствии с постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования», – сообщили в МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте из-за подтоплений эвакуировали пять человек. В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Число жертв наводнений на западе Турции достигло девяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших из-за наводнений в Стамбуле и Коджаэли на западе Турции достигло девяти человек, сообщили власти провинции Стамбул во вторник.

    «Тело пропавшего без вести из-за наводнений гражданина обнаружено в заливе Золотой Рог, число жертв стихии возросло до семи. Поисково-спасательная операция завершена», – заявили РИА «Новости» власти провинции.

    Кроме того, в районах Гебзе и Пендик на восточной окраине Стамбула в понедельник были обнаружены тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

    В среду в Стамбуле выпало рекордное в современной истории города количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Были затоплены улицы и целые кварталы в ряде районов, парализовано движение, общественный транспорт работал с перебоями.

    На прошлой неделе число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех человек. Позднее их количество возросло до шести. В понедельник сообщалось, что жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Археологи впервые нашли музыкальный инструмент при раскопках Трои

    Археологи нашли костяную флейту во время раскопок в Трое

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок древней Трои в Турции археологи впервые обнаружили музыкальный инструмент, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

    «Археологи впервые за 160 лет раскопок обнаружили музыкальный инструмент – костяную флейту архаичного периода, которой примерно 2,8 тыс. лет. Это прямое свидетельство наличия музыкальной культуры в Трое», – передает слова министра РИА «Новости».

    Кроме того, Эрсой добавил, что археологи обнаружили голову идола из раннего бронзового периода возрастом более 4,5 тыс. лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у побережья турецкой Антальи подводные археологи подняли со дна Средиземного моря тысячи керамических изделий.

    В июле глубоко под землей на юге Мексики было найдено нетронутое святилище доколумбовой эпохи со 179 уникальными ритуальными артефактами.

    В мае историки подготовили цифровую модель редкой игральной кости XII–XIII веков из Ростова Великого.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Останки неизвестного древнего вида яка обнаружили в Сибири

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международная группа исследователей выявила неизвестный ранее вымерший вид, родственный современному яку, изучив фрагменты костей из Денисовой пещеры и других мест Сибири.

    Специалисты обнаружили 20 фрагментов костей животного: 14 в Денисовой пещере и шесть в других районах Алтае-Саянской горной системы и юга Сибири. По их форме определить принадлежность не удалось, однако ученые смогли извлечь древнюю ДНК, пишет «Российская газета».

    Сравнение генетических данных с геномами других полорогих, включая яков, бизонов и крупный рогатый скот, показало, что останки принадлежат неизвестному виду, родственному современному яку. Ученые временно назвали его «Як X». Животное обитало в регионе во время ледникового периода наряду с мамонтами и степными бизонами.

    Как сообщил постдокторант Центра палеогенетики Йонас Оппенгеймер, популяция животного, вероятно, сокращалась во время потепления около 120 тыс. лет назад. Вид вымер после появления самого молодого из изученных образцов, возраст которого составляет около 27 тыс. лет. Исследователи предполагают, что Як X мог входить в рацион денисовцев – древних людей, чьи останки ранее также были найдены в Денисовой пещере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце останки гигантского носорога впервые нашли в Западной Сибири.

    Окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 09:32 • Новости дня
    Поток горной воды засыпал троллейбусный парк Ялты грунтом и камнями

    Поток горной воды засыпал камнями и грунтом троллейбусный парк Ялты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями, заявила глава пресс-службы крымского ГУ МЧС Дарья Диюнова.

    «Ночью в троллейбусном парке водой было нанесено большое количество грунта и камней», – сказала Диюнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

    По ее словам, на месте работают спасатели и инженерная техника. Береговая линия реки Дерекойка оперативно укреплена мешками с песком. В поселке Кореиз, где сложилась самая сложная ситуация, продолжается сбор грунта на улицах и расчистка русла. Всего спасатели возвели семь временных дамб и вывезли 810 кубометров земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте перекрыли Южнобережное шоссе из-за разлива реки. Из-за подтоплений власти объявили режим ЧС. В понедельник спасатели эвакуировали пять человек.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Синод РПЦ установил праздник обретения мощей Дмитрия Донского
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин

    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации