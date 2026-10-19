Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек
Наводнения в Стамбуле и Коджаэли унесли жизни восьми человек
Количество жертв сильных наводнений в турецких провинциях Стамбул и Коджаэли возросло до восьми человек после обнаружения тел еще троих погибших.
Тело пропавшего без вести из-за наводнений мужчины было обнаружено возле паромного причала Айвансарай, в результате чего количество жертв стихии в мегаполисе возросло до шести, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз властей провинции Стамбул.
В районах Гебзе и Пендик на восточной окраине города нашли тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.
В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории города объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Как сообщал губернатор провинции Давут Гюль, были затоплены улицы и целые кварталы, движение автомобилей оказалось парализовано, а общественный транспорт работал с перебоями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье количество погибших при наводнениях в Стамбуле достигло шести человек. В пятницу сообщалось о пяти жертвах мощных ливней.