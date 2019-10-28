Российская военная полиция начала отвод курдов от границы Сирии и Турции

Российская военная полиция помогает выводить подразделения курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от границы Сирии и Турции, заявил начальник ЦПВС в Сирии генерал-майор Сергей Романенко.

В соответствии российско-турецким меморандумом 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Романенко.

До 18.00 29 октября российская военная полиция будет содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Романенко добавил, что все подразделения курдских отрядов самообороны и их вооружения также должны быть выведены из Манбиджа и Таль Рифата. «Выполнение данных мероприятий послужит стабилизации обстановки в районе сирийско-турецкой границы», – подчеркнул он.

Анкара в субботу отмечала, что российско-турецкий меморандум о взаимопонимании по Сирии реализуется в соответствии с планом. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что Анкара приступит к новой операции в Сирии против курдских формирований, если они останутся в приграничной с республикой 30-километровой зоне безопасности.

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