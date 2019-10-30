Шойгу оценил реализацию меморандума по Сирии

Российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

По словам министра, Россия приобрела огромный опыт в борьбе с международным терроризмом и готова делиться им. «Это касается и вопросов борьбы с международным терроризмом, и гуманитарного содействия – разминирования, медицинской помощи и многого другого», – сказал Шойгу.

Алиев в среду принял глав военных ведомств государств-участников СНГ, прибывших в Баку на заседание Совета министров обороны стран Содружества.

Напомним, Турция планирует создать зону безопасности в Сирии при помощи совместного патрулирования с российскими войсками.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что турецкие военные останутся в Сирии, пока та не сможет сама защищаться от террористов.

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