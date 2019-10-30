США отомстили Турции за Сирию и С-400

Дональд Трамп пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и самоуправство в Сирии − и вот теперь в Вашингтоне приступили к наказанию непокорных. Конгресс одобрил введение санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции, но и президента Эрдогана. В тот же день было принято решение, на которое США не решались долгие годы − о признании геноцида армян. Что все это значит?

Из всех трансатлантических наций соперничать с армянами по части лоббизма могут только евреи. Это ни в коем случае не претензия, скорее, нечто вроде восхищения – умеют же!

Простой пример – Нагорный Карабах. Формально он никем не признан, но по факту сотрудничество с Арцахом в самых разных формах никак не преследуется ни Западом, ни Россией. Более того, наряду с Францией и США Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, в задачи которой входит разрешение конфликта, а именно в этих странах армянская диаспора особенно влиятельна.

Ни на что подобное никогда не могли рассчитывать ни Абхазия, ни РЮО, ни ДНР, ни ЛНР, ни ПМР, хотя там люди тоже настрадались. Санкции, бойкот, черные списки, аресты счетов, серьезное давление на покровителя – все это неприменимо к Карабаху и Армении, которая является его окном во внешний мир. В случае России и взятых ею под такую же опеку «непризнанных» окно требовали и требуют закрыть и заколотить досками.

То же с геноцидом армян, признание которого является особенно болезненным и принципиальным вопросом общенациональной значимости. Исламские страны за очень редким исключением остаются к этому вопросу глухи. Ввиду давления Азербайджана более-менее воздерживаются и республики бывшего СССР. Однако в западном мире геноцид со временем был признан почти повсеместно от Канады до Австралии.

Турецкая дипломатия сопротивляется этому, как только может. Суть официальной позиции Анкары в том, что геноцид армян не был намеренной политикой турецких властей, оно как-то само так получилось – в рамках многочисленных «инцидентов», от которых при этом погибли не миллион человек, а максимум тысяч триста.

Но Армения, не располагающая, в отличие от Турции, ни серьезной экономикой, ни мощной армией, ни природными ресурсами, ни даже выходом к морю, смогла перетащить на свою сторону даже Германию. «Даже», потому как в Германии есть влиятельная турецкая диаспора, с которой лишний раз никто не хочет ссориться, и потому что Берлин довольно устойчив, когда на него давят по столь деликатным вопросам. Например, голодомор там не признали геноцидом украинского народа, несмотря на все старания вроде бы «союзного» Киева.

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Однако в США при огромном количестве влиятельных проармянских активистов на федеральном уровне процесс признания геноцида упрямо буксовал. 49 штатов из 50 по отдельности уже давно сделали то, что десятилетиями не мог сделать Конгресс. Доходило до смешного: уходя с должности, президент Барак Обама выразил сожаление, что признание геноцида при нем так и не было оформлено, хотя все вроде были бы за, да вот незадача – опять что-то помешало.

Это «что-то» – значение, которое США придавали сотрудничеству с Турцией, второй по размеру армии страны НАТО и форпоста Североатлантического альянса на Ближнем Востоке. И сочувствующий армянам Обама, и равнодушный к чувствам турок Трамп в своих заявлениях по теме не употребляли слова «геноцид», говоря лишь о трагедии армянского народа.

И вот во вторник 223 конгрессмена все-таки поддержали соответствующую резолюцию. Она не требует утверждения сенатом и президентом, но в сенат уже внесена точно такая же, и ничто не говорит в пользу того, что Трамп захочет помешать процессу признания геноцида в любой форме и на любом уровне.

Это, безусловно, дипломатическая победа Армении и армян. И хотя голосование конгрессменами от обеих партий (некоторые республиканцы проголосовали за, но их оказалось не так много, как хотелось бы) сопровождалось слезами, невозможно уйти от ощущения, что произошедшее – это месть Анкаре за войну против сирийских курдов и за покупку у России С-400.

Когда на Капитолийском холме говорили о геноциде, об этом, конечно, не упоминали, ибо это было бы невежливо по отношению к армянам и их трагедии. Но тут же, не сходя с места, Конгресс одобрил санкции против Турции – уже официально из-за операции в Сирии и С-400.

Теперь будут заморожены активы «лиц, причастных к поставкам оружия» для проведения этой операции, а подобная формулировка позволяет нанести удар и по турецкому министру обороны, и по госбанку Halkbank.

Параллельно конгрессмены обязали американские власти прояснить информацию об активах и доходах президента Эрдогана и его семьи.

Стоит признать: время для того, чтобы наконец-то закрыть вопрос с геноцидом армян на всеамериканском уровне, выбрано чрезвычайно удачно. Кем именно выбрано – армянскими лоббистами или Белым домом, не так уж и важно.

Важно, что Трамп наконец-то решил старую дипломатическую и этическую проблему так, чтобы это решение принесло наименьший ущерб (о чем пеклись все президенты до него, но не решились на главный шаг). Именно сейчас признание геноцида армян не может испортить отношения США с Турцией, потому что портить эти отношения дальше просто некуда – нужно уже или войну начинать, и ползти потихоньку вверх. Если бы вопрос с геноцидом опять отложили на будущее, рано или поздно его педалирование усложнило бы выход из кризиса в американо-турецких контактах – и все опять пошло бы по порочному кругу.

Сейчас же американцы лишь слегка подгорчили и без того горькую пилюлю: санкции – это гораздо более актуальная для турецкой элиты проблема, чем события столетней давности. И не продавить этих санкций Трамп просто не мог, поскольку уже пообещал туркам страшную кару и выглядеть безответным слабаком и пустобрехом в свете приближающихся выборов не хочет.

А вот Армении и армянам такая «пакетная» схема, напротив, сулит некоторые издержки. Дело в том, что на уровне турецкого общества проблема геноцида армян отрицается гораздо менее дипломатично и более упрямо, чем на уровне турецких властей, которые все-таки произносят по случаю слова скорби и стараются не сыпать соль на армянские раны.

Это примерно как с Катынским расстрелом у нас: на официальном уровне его уже не раз осудили и признали, но значительная часть советских патриотов из «глубинного народа» упрямо считают все это провокацией Геббельса и разводкой мировой закулисы.

Однако в последние годы ситуация начала выравниваться, прежде всего благодаря стараниям турецкой либеральной интеллигенции. По чуть-чуть и нехотя, но турки все же начинают осознавать свою ответственность за произошедшее, по крайней мере, уже не столь громко обвиняют армян в «провокации» и «кровавом навете».

Теперь этот тонкий, деликатный, почти эволюционный процесс на какое-то время обратится вспять. В связке с Сирией и С-400 признание геноцида выглядит именно как наказание Турции за независимую внешнюю политику, охрану своих границ, защиту национальной безопасности и т. д. А турецкой либеральной интеллигенции отнюдь не чужд патриотизм, подобный фортель так запросто не простят ни США, ни армянам.

Случившееся во вторник будет восприниматься турецкими элитами гораздо болезненнее, чем признание геноцида само по себе – в отрыве от прочих вопросов. Не такой уж это серьезный вызов, как может показаться. Россия, с которой Турция теперь делит зоны ответственности в Сирии и у которой назло США покупает С-400, тоже признает геноцид армян – и турок это не отпугивает.

Получилось так, что издержки решения давно перезревшего вопроса США как бы переложили с себя на армян в широком смысле, которым на тюркских языках вновь «напомнят», как подло они всех развели и сколь мошеннически поступили. Ровно такие же разговоры чуть больше века назад сопутствовали тому самому геноциду. И остается только порадоваться, что времена сейчас не те и все рано или поздно сведется к ругани в интернете.

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