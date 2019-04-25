Мифы о Турции и геноциде армян

24 апреля – День памяти геноцида армянского народа.

Пообщавшись даже с образованными коллегами (большинство если и знает что-то про геноцид, так это то, что «турки армян когда-то порезали по-восточному, по-дикому, ничего необычного для тех земель»), я попытался сформулировать основные мифы о геноциде, позволяющие Турции с разной степенью изящества уходить от ответственности за него.

1. «Антиармянская политика была «ответом на предательские действия на линии фронта». Это не так. Политика партии младотурок «Единение и прогресс» свелась после прихода к власти к идее создания модернового мононационального и монорелигиозного государства. Идеологические документы, программа партии широко доступны. Идеология «Единения и прогресса», а вовсе не поведение национальных меньшинств, обусловила геноцид армян, так же, как геноцид греков и других национальных меньшинств в Турции.

2. «Геноцид не может быть корректно назван геноцидом, так как велся он несистемно, с восточной дикостью, и совсем не походил, например, на Холокост. На самом деле задач «истребления армян» не стояло. Просто народ за недостаток лояльности интернировали, а время было тяжелое, много дикости, война и армяне как бы стали случайными жертвами обстоятельств».

Это не так. Геноцид был спланирован и строго осуществлялся по этому плану. Он включал:

А) Чистка армии от армян (при том, что Энвер-пашу под Саракамышем спас армянин и обвинения в адрес армян со стороны турок так же адекватны, как обвинения крымских татар или поволжских немцев в предательстве со стороны СССР).

Б) Чистка элит (авторитетные священники, издатели, политики, врачи, учителя, журналисты – первой жертвой турок стала армянская элита, причем не только и не столько на кавказской линии фронта, сколько в крупных городах Турции, в Константинополе прежде всего).

В) И только после этого собственно переселение, сопровождаемое убийствами, голодом, эпидемиями и беспрецедентным насилием. При этом массовая гибель на старте и по дороге в лагеря смерти в сирийской и иракской пустыне «входила в первоначальный план». Меньше работы собственно лагерям. Они не имели снабжения, никаких условий для поддержания жизни сотен тысяч людей.

Более того, тех комендантов, кто не понимал плана младотурок и пытался превратить свои объекты в обычные «лагеря для перемещенных лиц», меняли на палачей. Так же сменили и губернатора Алеппо, который считал своим долгом обеспечить лагеря в Сирии хоть какими-то условиями для существования.

Отдельной вишенкой на тортике мифа о «несистемности» и «случайности жертв» стоят опыты над армянскими детьми при производстве вакцин для армии. Геноцид армян и других национальных меньшинств в Турции предшествовал политике Гитлера, который взял очень много из турецкого опыта и в смысле последовательности, и в смысле идеологических объяснений необходимости «окончательного решения», и в смысле конкретных практик.

3. «Это все другое государство было. А Ататюрк построил хорошую, светскую, европейскую Турцию, которая не может отвечать за старое и правильно не признает геноцид, ибо не имеет к нему никакого отношения». Это не так. Идеология кемализма если и не совпадает в чем-то идеологии младотурок, то только большим националистическим уклоном и радикализмом. Гражданство полностью отождествляется с этничностью. Кемализм – особенно на старте – сводился к тому, что гражданин Турции – это турок, у него турецкая фамилия, турецкий образ жизни, это мусульманин, пусть и умеренный, признающий примат гражданской администрации над религиозной.

Все, кто не желает принадлежать к политическому телу нации, то есть «быть турком», сами себя лишили прав – имущественных, гражданских, политических.

Смирнинская резня, унесшая жизни сотен тысяч «неправильных людей» в 1922 году, через семь после старта геноцида – лучшая иллюстрация практик уже не «младотурок», а собственно Кемаля. Естественно, в гибели Смирны «виноваты» сами армяне и греки. «Увидев, как армянские женщины поджигают прекрасную Смирну, солдаты армии Ататюрка пришли в ярость и не смогли остановится, пока не убили их всех». Кемаль после прихода к власти пересмотрел итоги судебных процессов над палачами, прошедших в Турции после падения правительства «Единения и прогресса», и приказал уничтожить все материалы этих процессов и свидетельства о геноциде.

Сегодняшняя Турция, базирующаяся на кемализме, пусть и несколько пересмотренном Эрдоганом в сторону от модерна по моде 20-х годов 20-го века к «скрепности и суверенитету» по моде начала 21-го века, базируется на плодах геноцида. Благосостояние старых элит в значительной степени связано с ограблением национальных меньшинств при «строительстве Новой Турции».

Именно отчетливое понимание той роли, которую сыграл геноцид в создании современной, «моноэтнической, монорелигиозной Турции» заставляет ее так агрессивно и неуступчиво относиться к любым обсуждениям и осуждениям геноцида. Это действительно – тут не поспоришь – атака на саму суть кемалистского государства. На «сияющую звезду во тьме 20-х годов», по выражению Гитлера.

И позор не то, что турки пытаются защитить то, что считают своей идентичностью, сколь угодно изощренными способами. Позор то, что многие страны до сих пор не признают геноцид армян и других национальных меньшинств на территории нынешней Турции. Позор, что информация об этом преступлении против человечности, без которого вполне возможно не случилось бы и многих других националистических преступлений 20-го века во многих странах, не распространяется так же широко, как информация о Холокосте.

Источник: Блог Глеба Кузнецова