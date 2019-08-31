Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО

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31 августа, суббота  |  Последнее обновление — 19:58  |  vz.ru
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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО

«Это Су-57? А он уже летает?» – интересовался Эрдоган на МАКС-2019Фото: Maxim Shipenkov/Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара ведет переговоры о поставках истребителей Су-57. С одной стороны, это прорыв – вторая по силе армия НАТО выразила заинтересованность в покупке российских самолетов вместо американских. С другой стороны, есть опасения, что вместе с самым современным отечественным истребителем пятого поколения Анкара получит и многие его секреты. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда до меня дошло, что за вкуснейшее рижское эскимо, которое я так любила, расплачивался мой двоюродный брат, вынужденный есть в Кондопоге замерзшую дрянь, я испытала глубокое отвращение к системе, породившей этот перекос. Подробности...

Не тревожьте тень ушедшей империи

Сергей Зацаринный, писатель
Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
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      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              «Это Су-57? А он уже летает?» – интересовался Эрдоган на МАКС-2019   31 августа 2019, 19:50
              Фото: Maxim Shipenkov/Reuters
              Текст: Дарья Рыночнова

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              Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара ведет переговоры о поставках истребителей Су-57. С одной стороны, это прорыв – вторая по силе армия НАТО выразила заинтересованность в покупке российских самолетов вместо американских. С другой стороны, есть опасения, что вместе с самым современным отечественным истребителем пятого поколения Анкара получит и многие его секреты.

              «Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в РФ остались представители наших министерств, которые там работают, – сообщил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. – Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству. Если США не изменят свою позицию (по поставкам истребителей F-35), мы будем искать выход из этой ситуации».

              В Москве, заметим, более осторожно, чем в Анкаре оценили перспективы сделки. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев признал, что турки проявили «большой интерес» к Су-57, – но пока рано «говорить о контрактных переговорах, нет еще никакой заявки, должны пройти консультации».

              На этой неделе, напомним, Эрдоган вместе с Путиным посещали авиакосмический салон МАКС-2019 в Жуковском – и объектом их пристального внимания стал именно Су-57. Главы двух государств по приставной лестнице поднялись к кабине истребителя и между ними состоялся примечательный разговор. «Это Су-57? А он уже летает?» – спросил Эрдоган. «Летает», – заверил Путин. «А его можно купить?» – спросил турецкий лидер. «Можете купить», – ответил российский руководитель.

              Уже тогда Эрдоган не исключил покупки Су-57, а также другого нашего истребителя – Су-35, вместо американских F-35. «Почему бы и нет. Мы приехали сюда не зря», – заметил по этому поводу Эрдоган.

              Но, как видно, американский вариант сделки не сбрасывается со счетов. Не случайно вскоре после заявления Эрдогана в пятницу прозвучало и выступление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который подтвердил приверженность Анкары соглашению с США по программе истребителей F-35. Лишь в случае отказа Вашингтона поставлять эти самолеты турки рассмотрят альтернативу, заверил министр.

              Кроме того, не следует забывать, что Турция разрабатывает планы создания собственного истребителя пятого поколения TF-X.

              Вопрос Эрдогана о том, «летает ли» новый истребитель, хотя и был, возможно, задан в шутку, – далеко не праздный. Год назад эксперты отмечали – самолет был на тот момент «сырой» и потребуется еще много сил, средств и времени, чтобы довести его до ума. Так, на уже летающих «экземплярах» Су-57 установлены двигатели первого этапа, а двигатели второго этапа, позволяющие обеспечивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, обладающие полностью цифровой системой управления, – все еще проходят испытания. Ожидается, что испытания этих моторов завершатся не ранее 2021 года.

              С другой стороны, преимущества Су-57 уже сейчас оценили американские эксперты (заочно), и европейские – на авиасалоне в Ле-Бурже.

              Су-57 уже серийно производится, но малыми сериями, пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. «Это означает, что предсерийный выпуск самолетов был еще пять-щесть лет назад. Это когда 7-10 самолетов выпускаются, мы их испытываем и эксплуатируем и в заводских конструкторских бюро в Жуковском, и в испытательном центре им. Чкалова. Военные облетывают их, принимают решения по их боевому тактическому применению», – объяснил эксперт.

              По словам Попова, первая серия уже вышла, две эскадрильи стоят на вооружении в частях первого оборонительного рубежа. «На них переучены две эскадрильи. Две другие тоже переучиваются и уже летают», – добавил военный эксперт.

              Напомним, что программа вооружений на период до 2027 года включала в себя закупку 16 «пятьдесят седьмых». Однако в мае президент Путин сообщил, что рассчитывает на поставку уже 76 таких истребителей. Любопытно, что тогда же, в мае, прозвучало первое признание интереса Анкары к Су-57 – его озвучил все тот же Чавушоглу.

              Впрочем, говорить о том, что сделка вообще будет заключена, пока рано, предупреждает Владимир Попов, хотя договор о намерениях, видимо, с турками подпишут уже к концу года, предрекает военный эксперт. По словам Попова, экспортный вариант «пятьдесят седьмого» будет отличаться от того, что будет поставляться в ВКС. Эксперт отметил:

              «Первое, что мы снимаем с самолетов на экспорт, это система радиолокационного опознавания.

              Это запрещено законом о секретном делопроизводстве. Также снимаем часть оборудования, которая может быть использована в случаях применения ядерных и химических средств поражения. И мы ни под какими вариантами его не предлагаем».

              «Некоторые системы даем в упрощенном виде, – пояснил Попов. – Если у нас «ноу-хау», то нельзя его отдавать соседям, и уж тем более вероятным противникам. Те же устройства, которые совершенно новые и «закрытые для печати», будут заменены теми стандартными системами, которые эксплуатируются в большинстве стран».

              Попов также напомнил, что Турции предлагают приобрести Су-30 и Су-35. «Это самолеты 4++ поколения. Не пятого, но очень близкие по их применению. Они будут на порядок дешевле. И уж точно дешевле того, что им предлагают американцы – F-35», – сказал Попов.

              В любом случае, Эрдоган не останется внакладе, если США откажутся продать ему истребители F-35. А такой вариант вполне реален. На этой неделе шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что США не вернут Турцию в программу создания истребителей – даже в случае отказа Анкары от эксплуатации ЗРК С-400.

              «Турки приобретут гораздо больше и останутся в выгоде, – отмечает Попов. – Потому что получат равноценно качественный продукт по хорошей цене. За одну цену F-35 они получат 2 или 2,5 самолета производства нашего авиапрома. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Думаю, Эрдоган неглупый человек и понял это. Он принял это решение не потому, что в хороших отношениях с Путиным или заигрывает с Россией, а потому что это экономически выгодно», – заключил военный эксперт.

              Однако для России в такой сделке просматриваются не только плюсы, но и минусы, предостерегает политолог Дмитрий Дробницкий.

              «С одной стороны хорошо, что в Турцию проникают наши технологии и она все больше отдаляется от союзников по НАТО. Россия, укрепляя контакты – экономические, военно-технические, политические – начинает играть первую скрипку в регионе», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

              С другой стороны, чем меньше Турция будет зависеть от поставок натовского оружия и вообще от других членов НАТО, чем больше она будет входить в роль независимой региональной державы и тем менее предсказуемой она станет, отмечает эксперт.

              «Нужно следить за тем, чтобы эта военная техника в будущем не обратилась бы против российских же интересов,

              Даже из недавней встречи Путина и Эрдогана ясно, что противоречия сохраняются, – заметил Дробницкий. – Эрдоган недоволен действиями сирийской армии в Идлибе. Следовательно, нужно исключить, например, даже чисто гипотетическое применение С-400 против наших союзников в Сирии. Это будет весьма неприятный инцидент, если российское оружие ударит «по своим» – по бывшей советской авиатехнике, стоящей на вооружении армии Башара Асада. А Турция в любой момент может выкинуть некий фортель, потому что конфигурация сил слишком сложная».

              Требуется очень большая осторожность при подобных сделках, резюмирует Дробницкий. Турция прекрасно справляется с ролью торговца и не стоит попадаться на ее уловки.

              «Она говорит, что ведет независимую политику, но при этом терпеливо выслушивает от Вашингтона претензии», – добавил Дробницкий. Действительно, в пятницу Эрдоган не только сообщил о переговорах по Су-57, но следом сделал оговорку: решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию США о программе F-35.

              В общем, торг продолжается.


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