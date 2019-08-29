Эрдоган не исключил приобретения Су-35 и Су-57 вместо американских F-35

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал CNN Turk.

«Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019) не зря», – приводит ТАСС ответ Эрдогана на вопрос о том, рассматриваются ли российские истребители в качестве альтернативы приобретению американских F-35.

Президент Турции также отметил, что решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию Вашингтона касательно участия Турции в программе F-35.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не вернут Турцию в программу создания истребителей F-35 даже в случае отказа от эксплуатации ЗРК С-400.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского лидера Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести. Позднее стало известно, что Эрдоган в Жуковском проявил интерес и к российскому истребителю МиГ-35. Также Путин предложил организовать полеты турецких летчиков на российских истребителях Су-30СМ.

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