Путин предложил обучать турецких летчиков летать на Су-30СМ

Россия готова организовать полеты турецких летчиков на российских истребителях Су-30СМ, заявил российский президент Владимир Путин.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее во вторник Путин вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом осмотрел Су-57. Турецкий лидер поинтересовался у российского президента, можно ли купить этот самолет, на что Путин ответил утвердительно.

Тема возможной покупки Турцией самолетов у России возникла после того, как эту страну исключили из программы создания F-35 из-за приобретения российских ЗРК С-400.