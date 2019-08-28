США назвали единственное условие возвращения Турции в программу F-35

Соединенные Штаты не вернут Турцию в программу создания истребителя пятого поколения F-35, даже если Анкара не станет эксплуатировать российские ЗРК С-400, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Он добавил, что единственным условием, при котором США могут рассмотреть возможность возвращения Турции в программу F-35, является полное избавление от С-400, передает ТАСС.

Между тем, ранее стало известно, что Турция сможет начать пользоваться комплексами С-400 со 2 января, когда закончится обучение турецких военнослужащих.

С-400 уже поставляются Турции. Этому не помешал шантаж Белого дома, где заявили, что закупка Турцией российских ЗРК делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35.

В НАТО заявили, что Турция остается важным членом альянса.