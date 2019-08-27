Стартовал второй этап поставок С-400 в Турцию

Самолет с элементами второго дивизиона российских ЗРС С-400 приземлился в Анкаре, сообщили СМИ.

Как передает канал NTV, самолет сел на авиабазе Мюртед в турецкой столице, передает ТАСС. Соответственно, начался второй этап поставок С-400 в Турцию.

Как передает РИА «Новости», поставка будет продолжаться около месяца.

Напомним, накануне министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что поставка очередной батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 из России начнется во вторник.

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