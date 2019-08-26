Названы сроки поставки в Турцию второй батареи С-400

Поставка очередной батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 из России в Турцию начнется во вторник, заявил министр обороны Хулуси Акар.

«С завтрашнего дня начнется поставка и перевозка второй батареи С-400», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu слова Акара.

Ранее руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что вторую очередь поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию планируют начать в 2020 году.

Напомним. 12 августа Акар сообщил, что вторую батарею российских ЗРК С-400 «Триумф» доставят в Турцию в августе-сентябре.

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