Нидерланды отказались от участия в «Евровидении» в 2027 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

Решение приняли после консультаций с Советом вещательных организаций, пишет ТАСС.

Директор по коммуникациям NPO Юрре Босман пояснил, что участие Израиля вызывает споры в обществе и среди сотрудников.

«Мы хотим отправлять артиста или артистов и сотрудников на конкурс только в том случае, если они могут рассчитывать на полную поддержку одной или нескольких вещательных организаций», – заявил Босман.

В руководстве NPO отметили, что первоначально поддержка возвращения страны на конкурс казалась достаточной, но подходящий формат организации найти не удалось. Корпорация могла поручить задачу другой вещательной организации NTR, но сочла это «безответственным» на фоне серьезных разногласий. Телеканал NOS покажет оба полуфинала и финал конкурса с нидерландскими комментариями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за бюджетных ограничений. В прошлом месяце Ирландия объявила о бойкоте конкурса из-за присутствия израильских музыкантов. В августе Нидерландская телерадиокомпания Avrotros сообщила об отказе от участия страны в конкурсе по той же причине.