Стали известны сроки поставок второй батареи С-400 в Турцию

Вторую батарею российских ЗРК С-400 «Триумф» доставят в Турцию в августе-сентябре, сообщил министр обороны Хулуси Акар.

«Продолжается работа по выбору места дислокации и установке ЗРК С-400. Речь идет о поставке второй батареи в августе-сентябре», – передает РИА «Новости» слова Акара в эфире телеканала NTV.

Ранее в Госдепартаменте США отказались назвать возможные сроки введения санкций против Турции за приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400. Ранее глава Госдепа Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй купленные у России ЗРК С-400.

Напомним, 31 июля руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что вторую очередь поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию планируют начать в 2020 году.