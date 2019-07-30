В Госдепе не смогли назвать срок введения санкций против Турции за покупку С-400

В Госдепартаменте США отказались назвать возможные сроки введения санкций против Турции за приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Отвечая на вопрос о сроках введения американских санкций за приобретение Анкарой комплексов С-400, в Госдепе отказались комментировать «внутренние обсуждения до принятия решения», а также заявили, что «по-прежнему привержены стратегическим отношениям с Турцией», передает РИА «Новости».

«Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с (законом) CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400», – добавили в Госдепартаменте США.

Напомним, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400. Ранее глава Госдепа Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй купленные у России ЗРК С-400.

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