В Турции назвали сроки второй очереди поставок С-400

Вторую очередь поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию планируют начать в 2020 году, заявил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Вторая очередь поставок С-400 может начаться в будущем году. Управление системами будет осуществлять Турция», – цитирует ТАСС Демира.

Ранее в Госдепартаменте США отказались назвать возможные сроки введения санкций против Турции за приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Напомним, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400. Ранее глава Госдепа Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй купленные у России ЗРК С-400.

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