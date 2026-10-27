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В Чернигове около 12 тыс. человек остались без света
В городе Чернигов на севере Украины порядка 12 тыс. абонентов лишились электроснабжения из-за аварии, сообщили украинские СМИ.
Порядка 12 тыс. абонентов оказались обесточены в результате аварии на энергообъекте в Чернигове, приводит сообщения украинской прессы ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о потере электроснабжения жителями пяти областей Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
В понедельник значительная часть Киева и некоторые районы Киевской области лишились подачи электроэнергии.
В воскресенье из-за аварийной ситуации произошло отключение электроэнергии в нескольких районах украинской столицы.