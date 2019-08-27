Названа дата, когда Турция сможет начать пользоваться С-400

С сентября начнется обучение турецких военных управлению российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, сообщил президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану гендиректор концерна «Алмаз – Антей» Ян Новиков.

«С 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих с окончанием в конце года, 2 января – плановый срок окончания обучения. После этого Турецкая Республика сможет использовать по своему прямому назначению систему С-400», – передает его слова РИА «Новости».

Новиков добавил, что «Алмаз-Антей» готов вести переговоры о дальнейших поставках С-400.

Также сообщалось, что во вторник начался второй этап поставок С-400 в Турцию.

В Белом доме заявили, что закупка Турцией С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35.

В то же время в НАТО заявили, что Турция остается важным членом Североатлантического альянса, несмотря на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.