Эрдоган объявил о переговорах по закупкам истребителей Су-57

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проводит переговоры о поставках российских истребителей Су-57.

«Переговоры (по Су-57) ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в РФ остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству. Если США не изменят свою позицию (по поставкам истребителей F-35), мы будем искать выход из этой ситуации», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Ранее Эрдоган заявлял, что не исключает возможность закупки у России истребителей Су-57 и Су-35.

Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского коллеги Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести. Позднее стало известно, что Эрдоган в Жуковском проявил интерес и к российскому истребителю МиГ-35.