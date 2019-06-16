В США оценили шансы F-15C в бою против Су-57

Американские F-15C Eagle, которые составляют половину всех истребителей ВВС США, не смогут противостоять российским истребителям пятого поколения Су-57 без серьезной модернизации, пишет американское издание The National Interest.

Автор статьи в The National Interest признает, что Су-57 превосходит многие мировые истребители по маневренности и вооружению. При этом F-15C для противостояния российскому самолету понадобится серьезная модернизация и оснащение новым вооружением.

Издание отмечает, что американский истребитель может получить разрабатываемый компанией Lockheed Martin модуль Legion, что «сведет на нет любые преимущества Су-57 в стелс-технологиях» и позволит нанести удар по истребителю. В то же время в статье отмечается, что «Су-57 выживет после первого залпа, и F-15C останется в невыгодном положении по сравнению с необычайно маневренным российским истребителем».

После этого, отмечает издание, преимущество перейдет к Су-57, и шанс на выживание пилотов американского истребителя будет зависеть только от их профессионализма.

Ранее летчик-испытатель авиационного завода им. Ю.А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о достоинствах Су-57 и его преимуществах перед другими истребителями.

В мае было опубликовано видео сборки первого серийного Су-57. Истребитель, как ожидается, будет передан ВКС России в конце 2019 года. При этом в будущем возможно его доведение до поколения 5++. Кроме того, Су-57 оснастят перспективной противокорабельной ракетой.

Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Первый полет состоялся в 2010 году.

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