Летчик рассказал о преимуществах Су-57

Летчик-испытатель авиационного завода им. Ю.А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о достоинствах Су-57 и его преимуществах перед другими истребителями.

«Он (Су-57) вобрал в себя все лучшее из предыдущих опытов. Я думаю, что летный состав в частях воспримет его на ура, – рассказал Китаев в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, новый самолет не сложнее по управлению, чем Су-35.

Ранее стало известно, что истребители Су-57 оснастят перспективной противокорабельной ракетой.

Накануне было опубликовано видео сборки первого серийного Су-57. Истребитель, как ожидается, будет передан ВКС России в конце 2019 года. При этом в будущем возможно его доведение до поколения 5++.

Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Первый полет состоялся в 2010 году.

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