Су-57 оснастят перспективной противокорабельной ракетой

В России началась разработка перспективной противокорабельной ракеты, которой планируют оснастить, в частности, истребители пятого поколения Су-57, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Криворучко в ходе визита на участвующее в проекте Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» рассказал журналистам, что в данный момент предприятие в интересах Минобороны России «занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая в том числе планируется для использования на самолете Су-57», передает ТАСС.

Он рассказал также, что в ПКБ «Деталь» прошло совещание, на котором обсуждался вопрос заключения в ближайшее время с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) договора на приобретение всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57.

Бюро «Деталь» (входит в КТРВ) занимается изготовлением комплектующих, в том числе активных головок самонаведения для противокорабельных ракет и ракет класса «воздух – воздух», используемых почти всеми российскими боевыми самолетами и вертолетами.

Кроме того, предприятие разрабатывает перспективную радиолокационную и навигационную аппаратуру, радиовысотомеры для беспилотников и космических аппаратов.

Ранее было опубликовано видео сборки первого серийного Су-57. Истребитель, как ожидается, будет передан ВКС России в конце 2019 года. При этом в будущем возможно его доведение до поколения 5++.

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