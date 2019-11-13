Обменяет ли Эрдоган С-400 на миллиарды Трампа

Накануне встречи «один на один» Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана из Белого дома в адрес Анкары вновь стали поступать обещания радужных военных перспектив и безоблачного экономического будущего. Условие, как и прежде, единственное – отказаться от российских ЗРК С-400. Что выберет в данной ситуации Эродоган – 100 млрд долларов и потерю лица или надежность границ и дружбу с Россией?

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 млрд долларов и «обходной путь» для решения ситуации с санкциями за покупку российских ЗРК С-400. Так, во всяком случае, утверждают источники The Washington Post – по их сведениям, Трамп еще на прошлой неделе отправил Эрдогану письмо с соответствующими предложениями. Нынешняя публикация появилась в преддверии визита Эрдогана в Вашингтон в среду.

По словам одного из источников издания, Белый дом пытается убедить Турцию отказаться от ввода в эксплуатацию уже купленных у России С-400 – чтобы эти ЗРК не были поставлены на дежурство и тем самым не получили возможность доступа к системам коммуникации и защиты американских истребителей F-35.

Сообщение источников Washington Post отчасти подтвердил неназванный представитель вашингтонской администрации, которого цитирует ТАСС. Источник заявил: США «объяснили Турции, как выглядят предпочтительные пути урегулирования» ситуации вокруг российских ЗРК и участия Анкары в программе создания F-35. Трамп и Эрдоган во «всех своих контактах и беседах весьма откровенны по поводу того, как лучше разрешить эту ситуацию», – сообщил сотрудник Белого дома. По его словам, Анкару могут ждать «колоссальные выгоды» от участия в создании F-35. «Но чтобы добиться этого, мы как союзники должны урегулировать проблему с С-400. Один должен сделать шаг, и лишь после этого второй пойдет навстречу», добавил высокопоставленный американский чиновник.

Заметим, что Эрдоган накануне своей поездки к Трампу дал понять: в долгом торге Анкары и Вашингтона он может сделать шаг навстречу. Как сообщает ТАСС, турецкий лидер намерен обсудить с Трампом и F-35, и поставки в Турцию американских зенитно-ракетных систем Patriot. Более того, Эрдоган сказал, что Анкара готова рассмотреть предложение о закупке Patriot, если «условия будут подходящими». Турецкая сторона отмечает, что подобная покупка не состоялась в свое время лишь потому, что США не пошли на сделку с Турцией, после чего Анкара и начала искать альтернативные варианты.

Напомним, в начале ноября Анкара попыталась заигрывать и с Москвой, и с Вашингтоном по вопросам военно-технического сотрудничества. В один день Турция подвергла сомнениям поставки второй партии ЗРК С-400 и призвала Штаты к обсуждению продажи ей истребителей F-35. Эксперты тогда отмечали, что президент Эрдоган таким образом играет на противоречиях двух стран, которые вынуждены с этим мириться.

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Трамп со своей стороны пытался использовать то кнут, то пряник. В конце октября президент США пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и «самоуправство» в Сирии, под которым Трамп понимает турецкую военную операцию. Воплощением этих обещаний стало одобрение американским Конгрессом введения санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции Хулуси Акара, но и самого президента Тайипа Эрдогана. Палата представителей Конгресса утвердила максимально болезненное для Турции решение, на которое США не решались долгие годы – о признании геноцида армян в Османской империи.

Для сравнения, в конце сентября Трамп обещал Эрдогану «золотые горы» – возвращение в программу F-35, поставки оружия, рост объемов торговли в пять раз. От Турции требовался какой-то пустяк – не активировать купленные у Москвы комплексы С-400. Теперь, накануне приезда турецкого лидера, Вашингтон опять пустил в ход «пряник».

Россия тем временем досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию согласно заключенному соглашению. Однако при этом Турция заявляла, что поставка второй партии может быть осуществлена позднее графика.

Эрдоган будет активно играть на предложении Белого дома отказаться от ввода в эксплуатацию уже купленных у России С-400, предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Перед Россией он обязательства выполнил, приобрел ЗРК С-400. Дальше что с ним делать, это его прерогатива. Может, просто сложить и не трогать?

Это довольно странно, но все же. Думаю, здесь игра будет вестись не столько Трампом, потому что он не специалист по этим вопросам, а по линии американских и турецких военных. Это серьезный вопрос для США и союзников по НАТО, поэтому будет вполне предметный торг», – сказал эксперт.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Владимир Блохин, напротив, полагает, что у Эрдогана не осталось пространства для маневра с С-400. «Для турецкого лидера отыграть назад и снова пойти навстречу США будет проблематично. Для него это будет имиджевая потеря – то он соглашается сотрудничать с Москвой, то откатывается назад. В таких условиях сотрудничать с Турцией мало кто захочет», – сказал Блохин газете ВЗГЛЯД.

Да и в целом для Эрдогана возврат к тесному взаимодействию с США невозможен, полагает Блохин. Анкара не забудет и рассмотрение в Конгрессе вопроса о признании геноцида армян, и «кроме того, никто не забыл слова Трампа о возможности уничтожения турецкой экономики». «Госсекретарь Майк Помпео грозил превентивным ударом по Турции за операцию против курдов на севере Сирии. Как в этих условиях Эрдогану идти на какие-то сделки с США?» – добавил Блохин.

Трамп, безусловно, в своей обычной манере будет продавливать сделку, полагает эксперт. «Модель поведения администрации Трампа вполне известна и понятна – США накручивают ситуацию, чтобы заставить оппонента сесть за стол переговоров. Эту отработанную модель мы видели и с Ираном, и с Северной Кореей, и с Венесуэлой, и с другими. Следующий шаг – если давление не работает, Трамп смягчается и предлагает преференции», – отметил Блохин.

В понимании американцев сейчас было бы правильно удержать Турцию в фарватере политики США, акцентировал эксперт. Для этого на переговорах Трампа и Эрдогана американский лидер будет пытаться и «курдскую карту» разыграть, и денег пообещать. Но все предыдущие действия американцев оттолкнули Анкару в сторону Москвы, напомнил эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН.

«В Турции прекрасно понимают, что на самом деле Запад не может предложить особых преференций. Турция сегодня является лишь винтиком в американской военной машине под названием НАТО.

Ни амбиции Эрдогана, ни исторические амбиции Турции не совместимы с жесткой логикой Североатлантического альянса. Турция устала лебезить и пытаться встроиться в западную модель.

Ну не принимают ее. Плюс надо учесть ослабление влияния США на Ближнем Востоке», – констатировал Владимир Блохин.

Поэтому сегодня Турция не просто смотрит на Запад, а действует по всем векторам, заметил собеседник, распространяет свою политику и на Россию, и на Китай. Очевидно, что усиление отношений с Россией – это попытка Турции увеличить свою политическую субъектность в отношениях с Вашингтоном.

«В связи с этим я не думаю, что переговоры Трампа и Эрдогана пройдут легко и что они смогут быстро что-то решить. Тем более турецкий лидер заявлял, что после встречи с Трампом он переговорит с Владимиром Путиным. То есть, с одной стороны, это месседж, что, мол, мы будем все равно свои действия синхронизировать с Москвой, что послевоенное устройство Сирии будет продолжаться, несмотря ни на что. А с другой стороны – как бы ни закончились переговоры, российские комплексы С-400 Турция обратно уже все равно не откатит», – резюмировал Блохин.

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