Обменяет ли Эрдоган С-400 на миллиарды Трампа

Взгляд
13 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
Разделы

Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

Газовые отношения России с Украиной зашли в тупикФото: РИА «Новости»
На фоне провала очередных переговоров вероятность того, что газовые отношения России и Украины будут полностью закончены с 1 января 2020 года, серьезно выросла. При самом негативном развитии ситуации неприятности могут возникнуть как у самих участников газовой сделки, так и у европейских потребителей. Что же конкретно ждет каждую из трех сторон в случае воплощения самого плохого сценария?  Подробности...
Перейти а раздел…

Назарбаев отбирает у Лукашенко возможность помирить Россию и Украину

Бывший президент Казахстана Назарбаев предложил новому президенту Украины Зеленскому помочь помириться с РоссиейФото: president.gov.ua
Нурсултан Назарбаев предложил себя на роль примирителя в конфликте России и Украины. Национальный лидер, он же Елбасы, пригласил Путина и Зеленского к себе в Казахстан. Теоретически ни Москва, ни Киев не против такого саммита. Но вот сможет ли даже такой ловкий миротворец, как Назарбаев, совершить чудо – чтобы от итога саммита выиграли и Путин, и Зеленский, и, главное, жители Донбасса? Подробности...
Перейти а раздел…

США решили вернуть российских террористов на родину

О консультациях между Вашингтоном и Москвой по вопросу возвращения террористов-россиян в Россию заявил высокопоставленный представитель ГосдепаФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
Между Россией и Соединенными Штатами ведется диалог о передаче россиян, попавших в плен в Сирии. То есть не наших солдат, плененных американцами, до такого наше противостояние в САР еще не дошло, а боевиков, воевавших на стороне ИГИЛ и других террористических группировок. Возвращение этих людей на родину чревато крупными неприятностями. Но выход есть.  Подробности...
Перейти а раздел…

Власть Молдавии ждут российские перемены

Майя Санду слишком резво попыталась оттянуть Молдавию к Западу, и у нее порвалась коалицияФото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
Прозападное правительство Молдавии отправлено в отставку. Казалось бы, набирающим в республике популярность пророссийским силам можно радоваться и приступать к формированию нового правительства. Однако у социалистов Додона для этого нет необходимого большинства в парламенте, а сформировать новую коалицию не с кем. Тем не менее уже можно предположить, каким будет следующий молдавский кабмин. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Забудьте про Кёнигсберг

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Все больше признаков того, что Запад выбрал Калининградскую область как пилотный регион для идеологической обработки российского населения. Географическую удаленность региона от основной территории России хотят превратить в отделенность духовную, а если удастся, и политическую. Подробности...

Из госпереворота в Боливии надо сделать правильные выводы

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Эво Моралес, сделавший много хорошего для Боливии, решил, что достоин оставаться ее главой на четвертый срок. Однако народ, математика и конституция страны с ним не согласились. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Кого защищает компания, похоже, решившая приравнять себя к государству? Карающий меч правосудия, санкции с лишением бонусных миль и прочим поражением пассажиров в правах – авиакомпания неожиданно соединила в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
    Перейти а раздел…

    Куда бегут свергнутые президенты

    Грузия нашла альтернативу туристам из России

    Знаменитые дома, которые можно арендовать

      Перейти а раздел…

      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
      Подробности...

      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Рада одобрила снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель
              Россия сменила командующего группировкой в СирииВ Крыму сравнили число приехавших и уехавших за пять лет украинцевКоломойский призвал Украину улучшить отношения с РоссиейПервые Су-30СМ прибыли из России в Белоруссию
              Песков призвал «не дискутировать» на тему выходного 31 декабряЗахар Прилепин оценил появление в Киеве улицы снайперши Амины ОкуевойВ Таджикистане найдено тело погибшей российской туристкиПод «мостом глупости» в Петербурге застряли автобус и газель
              Генерал ФСБ рассказал о допросе СкрипаляГлава СК передал дело о смерти девочки в «Артеке» в центральный аппарат ведомстваРоссиянам пообещали «зимнее бабье лето»Назван самый сексуальный мужчина в мире

              накопления на 7,5 трлн рублей


              Названы десять богатейших компаний России

              глава Еврокомиссии


              Германский эксперт оценил планы Урсулы фон дер Ляйен отправить немецких десантников в Донбасс

              космический шпион


              Стало известно о попытке зарубежных спецслужб попасть на советскую космическую станцию

              Видео

              провал переговоров


              Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

              саммит БРИКС


              Россия вступает в конкуренцию с США за Латинскую Америку

              «Железный купол»


              Почему система ПВО Израиля бессильна против кустарных ракет

              фантазии о крыме


              Украину утопит лавина предательства

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Задушевные беседы


              Святослав Шевченко: Батюшки болеют теми же болезнями, что и прихожане

              Добиться уважения


              Александр Малькевич: Как справляться с произволом западных интернет-гигантов

              Уникальные протесты


              Андрей Манчук: Арабская весна может грянуть и в ноябре

              на ваш взгляд


              Допустимо ли публичное кормление грудью?

              Обменяет ли Эрдоган С-400 на миллиарды Трампа

              Эрдоган допустил, что договорится с Трампом, если «условия будут подходящими»   13 ноября 2019, 17:00
              Фото: Ludovic Marin/Reuters
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Накануне встречи «один на один» Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана из Белого дома в адрес Анкары вновь стали поступать обещания радужных военных перспектив и безоблачного экономического будущего. Условие, как и прежде, единственное – отказаться от российских ЗРК С-400. Что выберет в данной ситуации Эродоган – 100 млрд долларов и потерю лица или надежность границ и дружбу с Россией?

              Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 млрд долларов и «обходной путь» для решения ситуации с санкциями за покупку российских ЗРК С-400. Так, во всяком случае, утверждают источники The Washington Post – по их сведениям, Трамп еще на прошлой неделе отправил Эрдогану письмо с соответствующими предложениями. Нынешняя публикация появилась в преддверии визита Эрдогана в Вашингтон в среду.

              По словам одного из источников издания, Белый дом пытается убедить Турцию отказаться от ввода в эксплуатацию уже купленных у России С-400 – чтобы эти ЗРК не были поставлены на дежурство и тем самым не получили возможность доступа к системам коммуникации и защиты американских истребителей F-35.  

              Сообщение источников Washington Post отчасти подтвердил неназванный представитель вашингтонской администрации, которого цитирует ТАСС. Источник заявил: США «объяснили Турции, как выглядят предпочтительные пути урегулирования» ситуации вокруг российских ЗРК и участия Анкары в программе создания F-35. Трамп и Эрдоган во «всех своих контактах и беседах весьма откровенны по поводу того, как лучше разрешить эту ситуацию», – сообщил сотрудник Белого дома. По его словам, Анкару могут ждать «колоссальные выгоды» от участия в создании F-35. «Но чтобы добиться этого, мы как союзники должны урегулировать проблему с С-400. Один должен сделать шаг, и лишь после этого второй пойдет навстречу», добавил высокопоставленный американский чиновник.

              Заметим, что Эрдоган накануне своей поездки к Трампу дал понять: в долгом торге Анкары и Вашингтона он может сделать шаг навстречу. Как сообщает ТАСС, турецкий лидер намерен обсудить с Трампом и F-35, и поставки в Турцию американских зенитно-ракетных систем Patriot. Более того, Эрдоган сказал, что Анкара готова рассмотреть предложение о закупке Patriot, если «условия будут подходящими». Турецкая сторона отмечает, что подобная покупка не состоялась в свое время лишь потому, что США не пошли на сделку с Турцией, после чего Анкара и начала искать альтернативные варианты.

              Напомним, в начале ноября Анкара попыталась заигрывать и с Москвой, и с Вашингтоном по вопросам военно-технического сотрудничества. В один день Турция подвергла сомнениям поставки второй партии ЗРК С-400 и призвала Штаты к обсуждению продажи ей истребителей F-35. Эксперты тогда отмечали, что президент Эрдоган таким образом играет на противоречиях двух стран, которые вынуждены с этим мириться.

              Трамп со своей стороны пытался использовать то кнут, то пряник. В конце октября президент США пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и «самоуправство» в Сирии, под которым Трамп понимает турецкую военную операцию. Воплощением этих обещаний стало одобрение американским Конгрессом введения санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции Хулуси Акара, но и самого президента Тайипа Эрдогана. Палата представителей Конгресса утвердила максимально болезненное для Турции решение, на которое США не решались долгие годы – о признании геноцида армян в Османской империи.

              Для сравнения, в конце сентября Трамп обещал Эрдогану «золотые горы» – возвращение в программу F-35, поставки оружия, рост объемов торговли в пять раз. От Турции требовался какой-то пустяк – не активировать купленные у Москвы комплексы С-400. Теперь, накануне приезда турецкого лидера, Вашингтон опять пустил в ход «пряник».

              Россия тем временем досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию согласно заключенному соглашению. Однако при этом Турция заявляла, что поставка второй партии может быть осуществлена позднее графика.

              Эрдоган будет активно играть на предложении Белого дома отказаться от ввода в эксплуатацию уже купленных у России С-400, предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

              «Перед Россией он обязательства выполнил, приобрел ЗРК С-400. Дальше что с ним делать, это его прерогатива. Может, просто сложить и не трогать?

              Это довольно странно, но все же. Думаю, здесь игра будет вестись не столько Трампом, потому что он не специалист по этим вопросам, а по линии американских и турецких военных. Это серьезный вопрос для США и союзников по НАТО, поэтому будет вполне предметный торг», – сказал эксперт.

              Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Владимир Блохин, напротив, полагает, что у Эрдогана не осталось пространства для маневра с С-400. «Для турецкого лидера отыграть назад и снова пойти навстречу США будет проблематично. Для него это будет имиджевая потеря – то он соглашается сотрудничать с Москвой, то откатывается назад. В таких условиях сотрудничать с Турцией мало кто захочет», – сказал Блохин газете ВЗГЛЯД.

              Да и в целом для Эрдогана возврат к тесному взаимодействию с США невозможен, полагает Блохин. Анкара не забудет и рассмотрение в Конгрессе вопроса о признании геноцида армян, и «кроме того, никто не забыл слова Трампа о возможности уничтожения турецкой экономики». «Госсекретарь Майк Помпео грозил превентивным ударом по Турции за операцию против курдов на севере Сирии. Как в этих условиях Эрдогану идти на какие-то сделки с США?» – добавил Блохин.

              Трамп, безусловно, в своей обычной манере будет продавливать сделку, полагает эксперт. «Модель поведения администрации Трампа вполне известна и понятна – США накручивают ситуацию, чтобы заставить оппонента сесть за стол переговоров. Эту отработанную модель мы видели и с Ираном, и с Северной Кореей, и с Венесуэлой, и с другими. Следующий шаг – если давление не работает, Трамп смягчается и предлагает преференции», – отметил Блохин.

              В понимании американцев сейчас было бы правильно удержать Турцию в фарватере политики США, акцентировал эксперт. Для этого на переговорах Трампа и Эрдогана американский лидер будет пытаться и «курдскую карту» разыграть, и денег пообещать. Но все предыдущие действия американцев оттолкнули Анкару в сторону Москвы, напомнил эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН.

              «В Турции прекрасно понимают, что на самом деле Запад не может предложить особых преференций. Турция сегодня является лишь винтиком в американской военной машине под названием НАТО. 

              Ни амбиции Эрдогана, ни исторические амбиции Турции не совместимы с жесткой логикой Североатлантического альянса. Турция устала лебезить и пытаться встроиться в западную модель.

              Ну не принимают ее. Плюс надо учесть ослабление влияния США на Ближнем Востоке», – констатировал Владимир Блохин.

              Поэтому сегодня Турция не просто смотрит на Запад, а действует по всем векторам, заметил собеседник, распространяет свою политику и на Россию, и на Китай. Очевидно, что усиление отношений с Россией – это попытка Турции увеличить свою политическую субъектность в отношениях с Вашингтоном.

              «В связи с этим я не думаю, что переговоры Трампа и Эрдогана пройдут легко и что они смогут быстро что-то решить. Тем более турецкий лидер заявлял, что после встречи с Трампом он переговорит с Владимиром Путиным. То есть, с одной стороны, это месседж, что, мол, мы будем все равно свои действия синхронизировать с Москвой, что послевоенное устройство Сирии будет продолжаться, несмотря ни на что. А с другой стороны – как бы ни закончились переговоры, российские комплексы С-400 Турция обратно уже все равно не откатит», – резюмировал Блохин.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............