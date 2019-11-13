Эксперт сказал, откажется ли Турция от С-400 за 100 млрд долларов от США

«Трамп не может предложить особых преференций. Ни амбиции Эрдогана, ни амбиции Турции не совместимы с жесткой логикой НАТО. Анкара устала лебезить и пытаться встроиться в западную модель», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Блохин. Так он оценил публикации о том, что США готовы предложить Турции «обходной путь» для решения проблемы с С-400.

«Для Реджепа Тайипа Эрдогана отыграть назад и снова пойти навстречу США будет проблематично. Для него это будет имиджевая потеря – то он соглашается сотрудничать с Москвой, то откатывается назад. В таких условиях сотрудничать с Турцией мало кто захочет», – сказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Владимир Блохин.

Ранее The Washington Post сообщила о том, что Трамп предложил президенту Турции Реджепу Таийпу Эрдогану торговую сделку на 100 млрд долларов и «обходной путь» решения ситуации с санкциями за покупку российских комплексов С-400.

По словам одного из источников издания, Белый дом пытается убедить Турцию отказаться от ввода в эксплуатацию уже купленных у России С-400 – чтобы эти ЗРК не были поставлены на дежурство и тем самым не получили возможность доступа к системам коммуникации и защиты американских истребителей F-35. В этом случае Анкаре дадут шанс вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35, уточнил источник. Американские власти не подтвердили информацию Washington Post. Но напомним, что в минувшее воскресенье администрация Трампа потребовала от Турции избавиться от С-400.

Публикация Washington Post появилась в преддверии предстоящих в среду в Вашингтоне переговоров Трампа и Эрдогана. Переговоры пройдут на фоне обострения американо-турецких отношений, которые еще более осложнились в связи с операцией турецких войск в северной Сирии.

Для Эрдогана возврат к тесному взаимодействию с США, в общем, невозможен, полагает Блохин. «Стоит вспомнить хотя бы о том, что в США сейчас прорабатывается законопроект о признании геноцида армян. Это удар ниже пояса для Турции, – напомнил эксперт. Кроме того, никто не забыл слова Трампа о возможности уничтожения турецкой экономики. Госсекретарь Майк Помпео грозил превентивным ударом по Турции за операцию против курдов на севере Сирии. «Как в этих условиях Эрдогану идти на какие-то сделки с США?», задал риторический вопрос собеседник.

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