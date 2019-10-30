США вызвали гнев Турции

Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.

Аналогичные резолюции вносились годами, но не получали поддержки конгрессменов, передает РИА «Новости».

Нынешний документ был внесен группой конгрессменов во главе с демократом Адамом Шиффом.

Согласно резолюции, конгрессмены признают факт геноцида.

Они выступили против того, чтобы США были связаны «с отрицанием геноцида армян или любого другого геноцида», передает ТАСС.

Резолюцию поддержали 405 членов Палаты представителей США, 11 проголосовали против.

Аналогичный документ внесен в Сенат.

Глава правительства Армении Никол Пашинян и глава МИД страны Зограб Мнацаканян приветствовали «историческое голосование».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что голосование стало попыткой отомстить Анкаре за операцию в Сирии, которая помешала планам США. Как заявил Чавушоглу, «люди, кто верит, что они таким образом отомстят, ошибаются». Он назвал решение конгрессменов «позорным» и заявил, что резолюция «ничего не значит для правительства и народа» Турции, «не имеет никакой юридической силы».

Внешнеполитическое ведомство Турции утверждает, что документ «противоречит как американскому, так и международному праву».

Анкара надеется, что «американские друзья Турции» поставят под сомнение эту «серьезную ошибку».

Геноцид армянского народа в Османской Турции первым в 1965 году признал Уругвай, а затем – около 20 государств, в том числе Россия. При этом федеральные власти США геноцид не признавали. Сама Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире.

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