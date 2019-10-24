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24 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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Российский коррупционер привлек особое внимание США

Ахмеда Билалова настигло американское правосудиеФото: Машков Юрий/ТАСС
Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве? Подробности...
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Путин и Эрдоган заставили Запад делать глупые ошибки

Крамп-Карренбауэр пока не осознала, как изменилась ситуация на Ближнем Востоке после договоренностей Путина и ЭрдоганаФото: Imago images/Jacob Schröter/ТАСС
Соглашение России и Турции об урегулировании ситуации на севере Сирии вызвало переполох в ЕС и НАТО. Политики говорят взаимоисключающие вещи, предлагают свои варианты решения уже несуществующей проблемы. В США такая же ситуация – Трамп говорит одно, его администрация другое, нет единого мнения и у дипломатии. Похоже, на Западе к такому развитию событий оказались попросту не готовы. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем свободы, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди. Подробности...

В Чили закончился главный миф советских либералов

Андрей Манчук, политолог
Никто не понимает, отчего в Чили разгорелась маленькая гражданская война – не из-за повышения же цен на проезд в метро. Во-первых, и из-за повышения тоже. А во-вторых и в-главных – это следствие неолиберальной политики чилийского правительства. Подробности...
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Водительскую взаимовыручку мы потеряли вместе с СССР

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
В советское время, к которому так модно сегодня апеллировать и по которому ностальгируют до оскомины, поморгать фарами встречным машинам о стоящем в кустах гаишнике с радаром считалось нормой. При этом ГАИ уважали гораздо больше, но боялись меньше. А сегодня? Подробности...
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              Крамп-Карренбауэр пока не осознала, как изменилась ситуация на Ближнем Востоке после договоренностей Путина и Эрдогана   24 октября 2019, 10:40
              Фото: Imago images/Jacob Schröter/ТАСС
              Текст: Оксана Борисова,
              Юрий Зайнашев

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              Соглашение России и Турции об урегулировании ситуации на севере Сирии вызвало переполох в ЕС и НАТО. Политики говорят взаимоисключающие вещи, предлагают свои варианты решения уже несуществующей проблемы. В США такая же ситуация – Трамп говорит одно, его администрация другое, нет единого мнения и у дипломатии. Похоже, на Западе к такому развитию событий оказались попросту не готовы.

              Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в среду поприветствовал договоренность о продлении режима прекращения огня на севере Сирии, достигнутую накануне президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

              При этом Маас раскритиковал собственного коллегу по правительству – министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам Мааса, международное сообщество ожидает, что правительство Германии будет работать как единое целое и такие идеи следует выдвигать лишь после согласования с коллегами по правительству. «Речь идет о доверии немецкой внешней политике», – раздраженно отметил министр.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Крамп-Карренбауэр ранее призвала создать под эгидой ООН зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы, отправив туда солдат бундесвера в качестве миротворцев. Идею тут же поспешили одобрить генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также представительница США при штаб-квартире НАТО Кей Бейли Хатчисон.

              «Крамп-Карренбауэр, видимо, не понимает, что в этой ситуации поезд Европы уже ушел. Сейчас уже нельзя просто так зайти в Сирию с реющими флагами. Она пока не осознала, что после договоренностей Путина и Эрдогана европейцы максимум что могут – так это охранять курдов и какие-то мелкие террористические организации от войск России и Турции. При этом Турция – союзница ФРГ по НАТО, а Россия – мощнейшая военная держава», – заявил по этому поводу в интервью газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

              «Даже если представить себе, что Германия в это ввяжется – так ведь курды потом потребуют от Берлина поддержки в создании своего независимого государства. А это невозможно. Так что Крамп-Карренбауэр просто грубо ошиблась и поставила под сомнение свою внешнеполитическую компетентность. А это, в свою очередь, может ударить по ее амбициям стать канцлером Германии», – заключил Рар.

              «Понятно, что курды не могут рассчитывать на свою суверенную государственность, а получение автономии или самоуправления все равно должно происходить под чьей-то эгидой. При этом выяснилось, что покровительство Соединенных Штатов весьма ненадежно, эгида Турции не рассматривается, поэтому речь может идти только о том, в каком виде удастся стабилизировать отношения под юрисдикцией Дамаска», – добавил директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

              Договоренностям, заключенным в Сочи, теоретически может угрожать какой-то неприятный ход со стороны США,

              однако, по словам собеседника, Америка сейчас поглощена другой проблемой – начнется ли «канонада по Трампу», что он всех сдал и обманул. На этом фоне едва ли сейчас Пентагон будет активно действовать в северной Сирии, предположил Лукьянов в интервью газете ВЗГЛЯД.  

              Руководитель научных исследований «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко считает, что Сирии и Турции для реализации мирного плана придется урегулировать еще ряд вопросов.

              «Это не договор, а договоренность. Она будет действовать по мере того, как она устраивает обе стороны. А поскольку между сторонами есть неурегулированные проблемы, что совершенно нормально для такого конфликта, то все будет зависеть от дополнительных факторов. Например, начнется ли возвращение сирийских беженцев, – сказал Малашенко газете ВЗГЛЯД. – Асаду может не понравиться, что турки выкидывают обратно сирийских мигрантов, которые настроены к нему оппозиционно».

              Однако ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников считает, что небольшие разногласия не повернут вспять завершение гражданской войны в арабской республике.

              «Это соглашение может привести к решению внутреннего сирийского вопроса, несмотря на то, что еще остаются оппозиционеры, которые выступают против законного правительства Башара Асада», – сказал Сотников газете ВЗГЛЯД.

              Впрочем, оговаривается эксперт, международные террористы или умеренная сирийская оппозиция еще могут сорвать выполнение договоренностей, заключенных в Сочи. Кроме этого, предупредил эксперт, возникает более мелкая проблема – что делать с боевиками «Исламского государства*» из числа граждан стран Евросоюза. Ранее они находились в тюрьмах под охраной курдов, но теперь эти территории постепенно переходят под контроль Дамаска.

              Профессор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посланник II класса Александр Вавилов настроен оптимистичнее. Он не исключает примирения Вашингтона и Дамаска, что еще недавно казалось немыслимым.

              «Американцы захотят использовать возможности участия в восстановлении Сирии. Трамп торжественно объявил, что тысяча американских бойцов уходит из Сирии. Тем не менее 200 человек он оставил охранять нефтяные месторождения Сирии. Вот пример того, что ему хочется погреть руки. Трамп – бизнесмен, и знает, где выгодно», – сказал Вавилов. 

              Впрочем, потом ситуация опять запуталась: в Белом доме заявили, что Америка намерена все же полностью вывести войска из Сирии. Стало непонятно, кому верить: то ли Трампу, говорящему об остающихся для охраны нефтеносных месторождений солдатах, то ли его администрации, утверждающей, что ни одного американца там не будет.

              Американская дипломатия вела себя в среду не менее противоречиво, поскольку также, видимо, еще не успела сформулировать свое отношение к договоренностям Путина и Эрдогана. Президент Дональд Трамп вечером выступил с телеобращением к стране по поводу Сирии. Причем выступил в торжественной обстановке: справа от президента стоял его заместитель Майк Пенс, а слева – еще один Майк, госсекретарь Помпео.

              Трамп объявил о том, что снимает все санкции, которые сам же наложил на Турцию не далее как неделю назад. Он дал понять, что причины для санкций исчезли, Турция исправилась, вторжение в Сирию остановлено. «Этого добились мы, Соединенные Штаты, а не кто-то еще, никакая другая страна», – заявил Трамп, не упомянув при этом ни разу Россию. Впрочем, понятно, что хвалить Россию ему нельзя, ругать – тоже. 

              В отличие от Трампа, его подчиненные были вынуждены так или иначе комментировать заключенные в Сочи соглашения. Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон одобрила соглашение Эрдогана и Путина. При этом, как сообщил «Коммерсантъ», эмиссар Вашингтона не исключила, что Москва «начала попытки стать силой, которая стабилизирует ситуацию» в Сирии, а не делает ее только лишь хуже.

              Пока Хатчисон говорила такие крамольные вещи в Брюсселе, в Вашингтоне ее коллега, спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри не успел сменить пластинку. Выступая в одном из комитетов Конгресса, он привычно заявил, что задачей Штатов в этой арабской стране остается сдерживание России.

              «Указания, которые мне были даны госсекретарем Помпео с самого первого дня, и у меня есть все причины полагать, что они были даны ему президентом Трампом, заключаются в противодействии российским усилиям в сирийском конфликте по достижению военной победы для Асада», – заученно отрапортовал дипломат.

              Напомним, во вторник президенты России и Турции Путин и Эрдоган после шести часов переговоров договорились, как разрешить конфликт на севере Сирии без кровопролития. Из буферной приграничной зоны выходят курдские формирования, а взамен там начинают совместное патрулирование военные России и Турции. Путин назвал решения судьбоносными.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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