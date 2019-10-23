Белый дом подтвердил намерение полностью вывести войска из Сирии

Конечной целью США является вывод всех войск из Сирии, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«В конечном итоге целью администрации является вывод всех военных США из Сирии. Это то, что, как мы считаем, произойдет», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, в связи с турецкой операцией против курдов США начали вывод своих войск с севера Сирии.

Глава Пентагона заявил, что около 1 тыс. американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправятся в западный Ирак. Позже стало известно, куда они отправятся из Ирака.

Военные США покинули большую часть своих баз в провинциях Алеппо, Хасаке и Ракка в Сирии.

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