Военные США, Британии и Франции эвакуированы из Сирии в Ирак

В Ирак из Сирии вылетели несколько десятков американских, британских и французских военных, сообщают информационные агентства.

Около 40 человек вылетели с авиабазы в Рухейбе (сирийская провинция Хасеке). Для их эвакуации был использован военно-транспортный самолет, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Перед этим на вертолете из соседнего района Хирбет-Аднан в Ирак перевезли около 30 военных США и Франции.

В октябре Пентагон сообщил, что начинает выводить 1 тыс. американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции.

Ирак заявил, что американские военные должны покинуть иракскую территорию, так как им разрешили только транзит.

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