Ирак потребовал вывода переброшенных из Сирии войск США

Объединенное командование Вооруженных сил Ирака заявило, что выведенные из Сирии американские военные должны покинуть территорию страны, поскольку им разрешили только транзит.

«Объединенное командование разъясняет, что все американские войска, выведенные из Сирии, получили разрешение на въезд в регион Иракский Курдистан только для выезда из Ирака», – говорится в сообщении пресс-службы сил безопасности Ирака.

В нем отмечается, что «американским войскам не давали никакого согласия на то, чтобы они оставались в Ираке», передает РИА «Новости».

Вооруженные силы США после начала турецкой военной операции покинули большую часть своих баз, расположенных в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка, выведя свой контингент на базы в Ираке. В понедельник группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук на севере страны. При этом в Сети появилось видео, на котором жители города Камышлы на сирийско-турецкой границе забрасывают камнями военные машины, эвакуирующие американские войска.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выводимые из Сирии американские войска сначала направят в другие районы, но в конечном итоге они вернутся в Соединенные Штаты.

Также сообщалось, что американские военные перевозят в Ирак десятки боевиков террористической группировки «Исламское государство*», находившихся в специальных лагерях на северо-востоке Сирии.

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