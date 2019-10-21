США перебросили группу военных из Сирии в Ирак

Группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук на севере страны, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что в Ирак также было переброшено около 100 единиц бронетехники, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что американская транспортная колонна из Северного Ирака въехала на территорию Сирии. Планировалось, что они завершат эвакуацию военнослужащих США. Сообщалось, что американские военные также перевозят из Сирии в Ирак жен боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США вывели войска из этого региона.

На в спешке брошенных американских базах в Сирии нашли посвященную России «настенную роспись», флаг Центрального командования специальными операциями США с надписью «Come And Take It» («Приди и возьми»), забытые книги о Гарри Поттере, Библию и использованные шприцы. Кроме того, американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии.

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