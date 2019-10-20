Колонна американских военных направилась из Ирака в Сирию

Американская транспортная колонна из Северного Ирака въехала на территорию Сирии, военные должны завершить эвакуацию военнослужащих США, сообщило агентство САНА.

Колонну транспортных средств сопровождают американские военные машины. Сейчас автомобили едут в сторону приграничного города Камышлы, чтобы завершить эвакуацию американских войск из региона, передает ТАСС.

Перед этим глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют перебросить около 1 тыс. американских военнослужащих с северо-востока Сирии в западный Ирак, чтобы там продолжить борьбу с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*.

В среду войска возглавляемой США коалиции покинули города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии.

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