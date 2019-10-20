США разбомбили собственную авиабазу в Сирии

Американские силы разрушили собственную военную в Сирии, на территории которой находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов, передает сирийское национальное информагентство SANA.

В сообщении говорится, что «военные США разрушили собственную базу, на которой была обустроена взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетная площадка», передает ТАСС.

Уточняется, что база расположена в районе Телль-Байдар. Она была фактически полностью уничтожена после выхода с нее американского контингента.

По информации SANA, в ближайшее время американцы готовятся к эвакуации с базы Life Stone, находящейся рядом с одной из плотин на реке Евфрат в провинции Хасеке.

Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США вывели войска из этого региона, что в СМИ назвали «предательством» со стороны Вашингтона. Россия заявила, что и раньше предупреждала курдов о ненадежности США.

На в спешке брошенных американских базах в Сирии нашли посвященную России «настенную роспись», флаг Центрального командования специальными операциями США с надписью «Come And Take It» («Приди и возьми»), забытые книги о Гарри Поттере, Библию и использованные шприцы.

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