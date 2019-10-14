В Москве напомнили курдам, что предупреждали о ненадежности США

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва предупреждала курдов о том, что США бросят их.

«Нужно решать проблему через диалог. Другое дело, что к числу партнеров в этих переговорах Евросоюз не относит правительство в Дамаске, а мы, разумеется, относим. Готовы посредничать и между Анкарой с курдами, и между курдами с Дамаском. Кстати, мы курдов предупреждали, что их американцы кинут», – подчеркнул дипломат в интервью ТАСС.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп обвинил курдов в намерении втянуть Соединенные Штаты в конфликт.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. Позже президент Трамп заявил, что США эвакуируют «самых опасных» боевиков террористической группировки ИГ* из северных районов Сирии.